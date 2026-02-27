'सब्र की हद पार, अब एक्शन, इंडिया...', अफगानिस्तान संग जंग में ख्वाजा आसिफ की भारत को धमकी

पाकिस्तान और तालिबान के बीच रातभर से भीषण जंग जारी है. तालिबान के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में कई जगहों पर बमबारी की. तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि कायर पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया में कुछ जगहों पर बमबारी की. भगवान का शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस सब के लिए अफगानिस्तान को कसूरवार ठहराया है. इसके साथ ही उन्होंने भारत को भी इन सबके बीच घसीटा है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से NATO सेनाओं के जाने के बाद उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में शांति आएगी और तालिबान अफगान लोगों के हितों और इलाके की स्थिरता पर ध्यान देगा, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया. उन्होंने दुनिया भर से आतंकवादियों को अफगानिस्तान में इकट्ठा किया और आतंकवाद का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया.

तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन गया- ख्वाजा आसिफ

ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने (अफगान सरकार) अपने ही लोगों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया. उन्होंने महिलाओं से वे अधिकार छीन लिए जो इस्लाम उन्हें देता है. पाकिस्तान ने हालात को स्थिर रखने के लिए सीधे और दोस्त देशों के जरिए हर मुमकिन कोशिश की. उन्होंने आगे कहा कि हमने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की, लेकिन तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन गया.

'अब हमारे सब्र की हद हो गई'

उन्होंने आगे कहा कि आज जब पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है तो अल्लाह की कृपा से हमारी सेनाएं ज़बरदस्त जवाब दे रही हैं. पहले, पाकिस्तान का रोल पॉज़िटिव रहा है. उसने 50 सालों तक 5 मिलियन अफ़गानों को पनाह दी है. आज भी, लाखों अफ़गान हमारी ज़मीन पर अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं. अब हमारे सब्र की हद हो गई है और यह खुला टकराव है. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब जबरदस्त एक्शन होगा. पाकिस्तान की सेना समुद्र पार से नहीं आई है. हम आपके पड़ोसी हैं और हम आपकी असलियत अच्छी तरह जानते हैं.

