पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा

Afghanistan-Pakistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव फरवरी 2026 में तेजी से बढ़ा है. अब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, जिसमें सैनिकों की मौतें और ठिकानों को नुकसान पहुंचा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 27 Feb 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लड़ाई और तेज हो गई है. आज सुबह 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने अपने 'ऑपरेशन गजब लिल हक' के तहत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई इलाकों पर हवाई हमले किए हैं. अफगान तालिबान ने जवाब में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं और दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है. दोनों देशों के बीच ये झड़पें 21 फरवरी 2026 से चल रही हैं, लेकिन अब ये खुली जंग बन चुकी है. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, 'हमारा सब्र खत्म हो गया है, अब खुली जंग होगी.'

पाकिस्तान ने 133 तालिबान अधिकारियों की मौत का दावा किया

27 फरवरी 2026 की सुबह के समय पाकिस्तान एयर फोर्स ने काबुल, कंधार और पाक्तिया में तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए. पाकिस्तानी सूचना मंत्री अत्ता उल्लाह तरार ने X पर पोस्ट कर बताया कि 133 अफगान तालिबान अधिकारी मारे गए हैं, 200 से ज्यादा घायल हैं. उन्होंने ये भी कहा कि 27 अफगान पोस्ट तबाह कर दिए गए, 9 पर कब्जा कर लिया गया और दो कोर हेडक्वार्टर, तीन ब्रिगेड हेडक्वार्टर, दो गोला-बारूद डिपो, एक लॉजिस्टिक्स बेस, तीन बटालियन हेडक्वार्टर, दो सेक्टर हेडक्वार्टर, 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन और APCs नष्ट कर दिए गए. पाकिस्तान का कहना है कि ये ऑपरेशन जारी है और तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सैन्य अड्डे के अलावा पक्तिका में आज फिर सैन्य अड्डे के नाम पर अफगानिस्तान में विस्थापितों के शिविर पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमे 11 लोग घायल हुए हैं.

अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी ठिकानों पर शुरू किए हमले

दूसरी तरफ, अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी हमलों के जवाब में उन्होंने हेलमंद और कंधार सीमाओं पर पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं. अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं, 13-19 पोस्ट तबाह या कब्जे में ले लिए हैं और उनके सिर्फ 8-9 सैनिक मारे गए हैं जबकि 11 घायल हैं. अफगानिस्तान ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराया है जो उनके एयरस्पेस में घुस आया था. दोनों तरफ से कैजुअल्टी के आंकड़े अलग-अलग हैं, और इंडिपेंडेंट वेरीफिकेशन अभी नहीं हुआ है.

अफगनिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, आज अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमले शुरू करने के बाद उनके 8 सैनिक मारे गए और 13 घायल हैं. साथ ही काबुल, कंधार, पक्तिका में सैन्य अड्डों पर हवाई हमले के किसी भी अफगान नागरिक या फिर सैनिक की मौत नहीं हुई है.

कहां-कहां हुए हमले?

झड़पें मुख्य रूप से दुरंद लाइन के साथ हो रही हैं, जो पाकिस्तान-अफगानिस्तान की विवादित सीमा है. मुख्य जगहें यह हैं:

  • पाकिस्तान साइड: खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मोहमंद, कुर्रम और बाजौर सेक्टर हैं. यहां तालिबान ने 26 फरवरी रात को हमले शुरू किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर किया.
  • अफगानिस्तान साइड: नंगरहार, पाक्तिया, पाक्तिका, खोस्त, कंधार और हेलमंद प्रांत. पाकिस्तान ने यहां 21-22 फरवरी को पहली हवाई हमले किए, फिर 27 फरवरी को काबुल तक पहुंच गए.

कुल मिलाकर, कम से कम 6 अफगान प्रांत और पाकिस्तान के 3 सेक्टर में लड़ाई चल रही है. क्रॉस-बॉर्डर शेलिंग और हवाई हमलों से दोनों तरफ के गांव प्रभावित हो रहे हैं.

दोनों तरफ से कितने सैनिक मारे जाने के दावे?

  • पाकिस्तान के दावे: 133 अफगान तालिबान मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हैं. उनके खुद के सिर्फ 2 सैनिक मारे गए और 3 घायल. पाकिस्तान कहता है कि तालिबान के कई पोस्ट और हथियार तबाह हो गए.
  • अफगानिस्तान के दावे: 40-55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें से 13 के शव अफगानिस्तान ले आए गए. उनके खुद के 8 सैनिक मारे गए, 11 घायल हैं. तालिबान का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी बेस पर कब्जा कर लिया और हथियार जब्त किए.
  • कुल कैजुअल्टी: दोनों तरफ से 200 से ज्यादा मौतों के दावे हैं, लेकिन UN और इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं कि आंकड़े विवादित हैं. सिविलियन मौतें भी रिपोर्ट हो रही हैं, जैसे पाकिस्तानी हमलों में 18 अफगान नागरिक मारे गए.
Published at : 27 Feb 2026 07:34 AM (IST)
