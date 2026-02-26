हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Patna Metro: पटना वालों के लिए खुशखबरी! भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक जल्द दौड़ेगी मैट्रो, सफल रहा ट्रायल रन

Patna Metro: पटना वालों के लिए खुशखबरी! भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक जल्द दौड़ेगी मैट्रो, सफल रहा ट्रायल रन

Patna Metro News: भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा प्रारंभ होने से राजधानी पटना के हजारों यात्रियों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही. शहर में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और सुव्यवस्थित हो जाएगी.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 09:09 PM (IST)
राजधानी पटनावासियों के लिए खुशखबरी आई है. पटना मेट्रो रेल का भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी स्टेशन तक का ट्रायल रन सफलतापूर्वक गुरुवार (26 फरवरी) को पूरा कर लिया गया. यह उपलब्धि शहर में आधुनिक एवं सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) के अनुसार भूतनाथ से मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल का परिचालन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. 

इन मानकों की हुई गहन जांच

फिलहाल पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक ही मेट्रो का परिचालन किया जा रहा है. यह ट्रायल रन एलिवेटेड कॉरिडोर पर निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप संचालित किया गया. परीक्षण के दौरान मेट्रो ट्रेन को विभिन्न गति स्तरों पर चलाकर कई मानकों पर परखा गया. जिन मानकों की गुरुवार को गहन जांच की गई है, उनमें सिग्नलिंग सिस्टम की कार्यक्षमता, ब्रेकिंग सिस्टम का प्रदर्शन, ट्रैक और ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, स्टेशन समन्वय व संचार व्यवस्था के साथ-साथ आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल की गहन जांच की गई है. 

ट्रायल के दौरान ट्रेन का संचालन पूरी तरह संतोषजनक

मेट्रो के तकनीकी विशेषज्ञों व अभियंताओं की उपस्थिति में ट्रेन को निर्धारित अधिकतम गति तक चलाकर सभी सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया है. पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस ट्रायल के दौरान ट्रेन का संचालन पूरी तरह संतोषजनक पाया गया है. 

हजारों यात्रियों को मिलेगी जाम से मुक्ति

सूत्रों ने बताया कि इस सफल परीक्षण के बाद अब अगला चरण सुरक्षा निरीक्षण एवं अंतिम स्वीकृति का है. सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही इस खंड पर पटना मेट्रो रेल का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा प्रारंभ होने से राजधानी पटना के हजारों यात्रियों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और सुव्यवस्थित हो जाएगी.

Published at : 26 Feb 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Patna Metro PATNA NEWS
