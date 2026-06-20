तेज प्रताप देर रात थाना पहुंचे, बोले- 'आकाश यादव मेरी हत्या करवाना चाहता है'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTej Pratap Yadav: तेज प्रताप की हत्या की साजिश रची गई? देर रात थाना पहुंचे, बोले- 'चार लोगों ने मेरे…'

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप की हत्या की साजिश रची गई? देर रात थाना पहुंचे, बोले- 'चार लोगों ने मेरे…'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप का कहना है कि आकाश यादव विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच रहा है. आकाश के जरिए मुझे जान से मारने की धमकी दिलाई गई है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 20 Jun 2026 12:12 AM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष और आरजेडी प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है. शुक्रवार (19 जून, 2026) की रात वे थाना पहुंचे और इस मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई.

तेज प्रताप यादव ने कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है. पुलिस को आवेदन देने के बाद मीडिया को तेज प्रताप यादव ने बताया कि आकाश यादव मेरी हत्या करवाना चाहता है. विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर मेरी हत्या की साजिश रच रहा है.

तेज प्रताप ने कहा कि आज (शुक्रवार) शाम मैंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चार लोगों ने मेरे घर में घुसने का प्रयास किया. मैंने आकाश यादव समेत सभी लोगों का नाम पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा है. आकाश के जरिए मुझे जान से मारने की धमकी दिलाई गई है.

यह भी पढ़ें- अनुष्का के भाई आकाश के आरोपों पर तेज प्रताप का सनसनीखेज खुलासा, कहा- 'हमको ये लोग…'

आकाश के आवेदन पर पाटलिपुत्र थाने में दर्ज हुआ है केस

तेज प्रताप यादव अपने वकील के साथ थाना पहुंचे थे. इस मौके पर उनके साथ उनके पीए मोतीलाल यादव भी थे. बता दें कि आकाश के आवेदन पर जो पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर हुई है उसमें तेज प्रताप के साथ उनके पीए मोतीलाल यादव भी आरोपी बनाए गए हैं. अब दोनों तरफ से केस होने के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. अब देखना होगा कि इस मामले में आकाश यादव की ओर से क्या कुछ कहा जाता है.

बता दें कि आकाश के आवेदन पर पहले केस दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया. कोर्ट के आदेश के बाद तेज प्रताप पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई करती है.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव ने पहले कहा उज्जैनी मेरी बेटी नहीं, अब उसी के लिए कर रहे हंगामा? बड़ा खुलासा

Published at : 20 Jun 2026 12:04 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Akash Yadav BIHAR NEWS
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