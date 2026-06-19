तेज प्रताप यादव ने पहले कहा उज्जैनी मेरी बेटी नहीं, अब उसी के लिए कर रहे हंगामा? बड़ा खुलासा

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव (Lalu Yadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. इसी साल फरवरी में यह खबर सामने आई थी कि अनुष्का यादव (Anushka Yadav) को बेटी हुई है. इसके बाद तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुष्का यादव के साथ संबंध से साफ इनकार किया था. कहा कि अनुष्का या जो उनकी बेटी (उज्जैनी) है उससे उनका कोई संबंध नहीं है. अब जब अनुष्का के भाई आकाश यादव (Akash Yadav) ने पुलिस से शिकायत की है तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

आकाश यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में लिखा है, "तेज प्रताप यादव और उनके पीए मोतीलाल यादव दोनों अभियुक्तों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और मेरी नाबालिग भांजी उज्जैनी से मिलने की मांग करते हुए हंगामा किया." इस खुलासे के बाद अब सवाल उठने लगा है कि अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर तेज प्रताप ने पहले क्यों कहा कि अनुष्का या उज्जैनी से कोई संबंध नहीं है?

तेज प्रताप ने आकाश भाटी से जोड़ा था संबंध

उज्जैनी की खबर जब सामने आई थी तो पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पीसी कर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि जयचंदों द्वारा साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है. उन्होंने आकाश भाटी नाम के व्यक्ति का जिक्र किया था और कहा था, "पता लगाया जाए कि आकाश भाटी और अनुष्का यादव का क्या संबंध है?"

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जब तेज प्रताप यादव ने अनुष्का और उनकी बेटी से किसी तरह के संबंध से इनकार किया था तो आकाश यादव ने भी मीडिया से बातचीत की थी और काफी कुछ कहा था. आकाश ने उस वक्त कहा था, "अगर किसी को जानना है कि अनुष्का का पति कौन है, उज्जैनी का पिता कौन है, आकाश का बहनोई कौन है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, महिला आयोग है, हाईकोर्ट है, जा सकता है."

तेज प्रताप को दी जाने लगी थी बधाई

उज्जैनी के जन्म के बाद सियासत भी खूब हुई थी. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप यादव को एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई तक दे दी थी. लिखा था, "घर में लक्ष्मी आगमन के लिए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी एवं अनुष्का को बधाई एवं शुभकामनाएं. आप तीनों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे यही कामना है. पुन: ढेरों शुभकामनाएं." हालांकि बाद में मांझी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था. बीजेपी के नेताओं ने भी बधाई दे दी थी. अब एक बार फिर तेज प्रताप यादव विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं.

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