अनुष्का के भाई आकाश के आरोपों पर तेज प्रताप का सनसनीखेज खुलासा, कहा- 'हमको ये लोग…'

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) पर पटना के पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. छात्र राजद के अध्यक्ष रह चुके आकाश यादव (Akash Yadav) की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. अपने ऊपर लगे आरोपों के बीच शुक्रवार (19 जून, 2026) की शाम तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सनसनीखेज खुलासे किए.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने 10-12 दिन पहले आकाश को लीगल नोटिस भिजवाया था. अब ये नशा में आकर ऐसा किया है. इनके गैंग के लोगों ने चढ़ाया होगा इसलिए ये आदमी भद्दी-भद्दी बात बोल रहा है. हमको तो शुरू से उसके परिवार से कोई लेना-देना नहीं है. हमने तो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो खारिज कर दिया था उसके परिवार सो कोई लेना-देना नहीं है. आकाश यादव के इस आरोप पर कि तेज प्रताप घर में घुसे थे. इस पर कहा कि हम उनके घर नहीं गए थे.

'हमको ये लोग ब्लैकमेल करता था'

आकाश के परिवार को लेकर तेज प्रताप ने कहा, "हमको ये लोग ब्लैकमेल करता था. कभी पांच लाख तो कभी 10 लाख मांगता था. हमेशा पैसा मांगता था. हम भावना में बह जाते थे. दयावान आदमी थे. हम दे देते थे. हो सकता है अब उसको पैसा का काम होगा तो आरोप लगा रहा होगा. खर्चा घट गया हो होगा…"

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तेज प्रताप यादव ने कहा कि आकाश यादव को कोई नहीं जानता था. बिहार में कोई नहीं पूछता था. हम सोचे थे कि यादव है, गरीब घर का लड़का है तो आगे बढ़ाएंगे. ये लोग का 4 से 5 लोगों का गैंग है, कहां बैठता है, सब बताएंगे, दारू पीता है.

'मानहानि का नोटिस भेजेंगे'

जेजेडी नेता ने कहा कि मेरे माता-पिता को गाली दी थी तो हमने लीगल नोटिस भेजा था. यही आकाश यादव का परिवार, माता, पीता, भाई से अलग करवाने का काम किया है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि मानहानि का नोटिस भेजेंगे.

लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी के आरोप पर कहा कि पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी, वो भी फर्जी निकला. आकाश को लेकर कहा, "ई बड़का नेता बना है, इसको लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है… मेरी छवि खराब की जा रही है. मेरे पास बहुत सबूत है, समय आने दीजिए. आकाश यादव गंजेरी है… नशा में रहता है.

बता दें कि आकाश यादव जो हैं वो तेज प्रताप यादव की कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के भाई हैं. विवाद तब से चल रहा है जब से तेज प्रताप ने अपने एक्स हैंडल से अनुष्का संग रिश्तों को सार्वजनिक किया है.

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