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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिक्षक फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आएं, बिहार में गाइडलाइन जारी

शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आएं, बिहार में गाइडलाइन जारी

Bihar Education Department Guidelines: परिधान के साथ-साथ विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए और भी कड़े नियम तय किए गए हैं. डिटेल में पढ़िए पूरी खबर.

Written By : कुमुद रंजन राव, बांका |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 09:44 PM (IST)
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सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गरिमा, अनुशासन और बेहतर माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) देवनारायण पंडित ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को एक बड़ा आदेश जारी किया. शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस में ही स्कूल आने के लिए कहा गया है. विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

​बिहार शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव के निर्देश के आलोक में जारी इस नए आदेश में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं, शिक्षकेत्तर कर्मियों और प्रधानाध्यापकों को सख्त हिदायत दी गई है. कहा गया है कि अब सभी कर्मियों को शिक्षण एवं कार्यालय अवधि के दौरान केवल गरिमायुक्त औपचारिक परिधान (फॉर्मल ड्रेस) में ही विद्यालय आना होगा. इसमें स्पष्ट किया गया है कि जींस, टी-शर्ट या कार्यालय संस्कृति के विपरीत किसी भी अनौपचारिक कपड़े में आने की अनुमति नहीं होगी.

सोशल मीडिया के लिए भी दी गई हिदायत

परिधान के साथ-साथ विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए और दूसरे नियम भी तय किए गए हैं. नए आदेश के अनुसार कोई भी शिक्षक या कर्मी विद्यालय परिसर में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के लिए डांस, डीजे, डिस्को या अन्य किसी भी प्रकार की अमर्यादित गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा. 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?

विभाग का स्पष्ट मानना है कि इस तरह का आचरण शैक्षणिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित विशेष तिथियों और सांस्कृतिक अवसरों पर अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रमों के आयोजन की छूट रहेगी.

​जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में इन नियमों का पालन कराएं, ताकि सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन का एक आदर्श और अनुशासित वातावरण तैयार हो सके.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर में बदली गई EVM? प्रशांत किशोर पहुंचे, BJP प्रत्याशी ने भी दी प्रतिक्रिया

Published at : 30 Jul 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Bihar Education Department BIHAR NEWS
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