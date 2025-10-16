तेज प्रताप यादव ने महुआ से किया नामांकन, बहन रोहिणी आचार्य ने यह फोटो शेयर कर दिया आशीर्वाद

जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया. नामांकन के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर तेज प्रताप यादव की फोटो शेयर करते हुए लिखा 'तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियाँ मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो. भाई. ढेरों शुभकामनाएं. स्नेह व् आशीर्वाद.'

इससे पहले तेज प्रताप यादव ने नामांकन के बाद कहा कि उनके साथ भी माता-पिता का आशीर्वाद है और इसीलिए उनके सामने विपक्षी दल का कौन सा उम्मीदवार है और क्या चुनौती है, यह मायने नहीं रखता.

तेज प्रताप यादव के हाथों में उनकी दादी की तस्वीर थी, जिसे दिखाते हुए उन्होंने कहा कि वह उनके आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं.

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे माता-पिता और दादी का आशीर्वाद है. मेरे गुरु वृंदावन से मेरे साथ हैं. महुआ की जनता मुझे बुला रही है और मैं उनके लिए जा रहा हूं.

बुधवार को तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था. इस दौरान उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बहन मीसा भारती मौजूद थीं.

क्या लालू-राबड़ी को मिस किया?

जब तेज प्रताप से पूछा गया कि क्या वे अपने नामांकन के दौरान माता-पिता की अनुपस्थिति को मिस कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं और मेरी दादी का आशीर्वाद मेरे साथ है. उनकी तस्वीर मेरे पास है और मैं उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहा हूं.

तेज प्रताप ने कहा कि जब माता-पिता, दादी और गुरु का आशीर्वाद हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी हैं. महुआ की जनता मुझे बुला रही है और मैं उनके लिए वहां जा रहा हूं.

बिहार चुनाव के इस सवाल कांग्रेस चुप, अब अखिलेश प्रसाद सिंह बोले- और कोई Option नहीं है...

उन्होंने कहा कि महुआ की जनता का प्यार और समर्थन उनके साथ है, और वह उनके लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे.

बता दें कि राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था. तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन शक्ति जनता दल का गठन किया.