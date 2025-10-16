बिहार चुनाव के इस सवाल कांग्रेस चुप, अब अखिलेश प्रसाद सिंह बोले- और कोई Option नहीं है...

बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सवाल पर चुप है कि अगर INDIA की सरकार बनी तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर कांग्रेस की चुप्पी और मौके-बे-मौके गोलमोल जवाबों के बीच राज्यसभा सांसद और पार्टी नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

राज्यसभा सांसद ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए कहा कि अभी और कोई ऑप्शन नहीं है.

सिंह से पूछा गया कि - बीते चुनाव में तेजस्वी ने कहा था कि हम राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे लेकिन इस बार कांग्रेस तेजस्वी को लेकर खुल कर बात नहीं कर रही है. क्या कोई असमंजस है?

अखिलेश प्रसाद सिंह ने हिन्दी टीवी चैनल आजतक से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का CWC का सदस्य हूं, सांसद हूं... मैं लगातार कह रहा हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. जब सीटों की घोषणा होगी तो यह भी ऐलान होगा.

यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है? प्रसाद ने कहा कि हम 60 सीटों से कम नहीं लड़ रहे हैं. इतना मैं हिंट दे सकता हूं.

राहुल ने क्या कहा था?

बता दें इससे पहले भी कांग्रेस से जब पूछा गया कि अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार अगर बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो पार्टी की ओर से गोलमोल जवाब ही दिया.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने भी वोटर अधिकार यात्रा से संबंधित सवाल पूछने की बात कही थी.