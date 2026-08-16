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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगया में मासूम की मौत का रहस्य गहराया, नदी से शव मिलने पर बवाल

गया में मासूम की मौत का रहस्य गहराया, नदी से शव मिलने पर बवाल

Gaya News In Hindi: गया के बोधगया में दो दिन से लापता पहली कक्षा के छात्र अनिकेत का शव मुहाने नदी से मिला. चेहरे और गले पर चोट के निशान के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 16 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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बिहार के गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 14 अगस्त की शाम से लापता पहली कक्षा के छात्र अनिकेत कुमार गिरी का शव रविवार को मुहाने नदी से बरामद हुआ. मासूम का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

बतसपुर गांव निवासी अनिकेत कुमार गिरी 14 अगस्त की शाम करीब 7 बजे साइकिल से अपने घर पहुंचा था. उसने साइकिल घर में खड़ी की और परिजनों से बाहर जाने की बात कहकर निकल गया. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. काफी देर तक बच्चे के घर नहीं पहुंचने पर परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की. गांव और आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद भी जब अनिकेत का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने बोधगया थाने में शिकायत दर्ज कराई.

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परिजनों ने सड़क जाम कर मांगी थी बच्चे की बरामदगी

अनिकेत की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर 15 अगस्त को परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था. पुलिस ने भी बच्चे की तलाश के लिए अभियान चलाया था. लेकिन रविवार को मुहाने नदी में उसका शव मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. सूचना मिलने के बाद बोधगया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

चेहरे और गले पर मिले चोट के निशान, हत्या की आशंका

मृतक के चचेरे भाई संतोष कुमार गौतम ने बताया कि अनिकेत की लगातार तलाश की जा रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे की हत्या कर शव नदी में फेंका गया है. उनके अनुसार, बच्चे के चेहरे और गले पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि चोट के निशान की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

गांव में पसरा मातम, जांच में जुटी पुलिस

अनिकेत पास के ही स्कूल में पहली कक्षा का छात्र था. मासूम की मौत की खबर से गांव में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों में भी घटना को लेकर आक्रोश है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 16 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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