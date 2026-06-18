हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?

RJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?

Akash Yadav News: आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोर्ट में केस किया है. घर में जबरन घुसने और धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए हैं. आकाश यादव के बारे में जानिए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 18 Jun 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और उनके पीए मोतीलाल यादव के खिलाफ आकाश यादव (Akash Yadav) ने पटना सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया है. इन दोनों के खिलाफ घर में जबरन घुसने और धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए हैं. केस के बाद एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव फिर से विवादों में आ गए हैं तो दूसरी ओर आकाश यादव की भी चर्चा शुरू हो गई है.

कौन है आकाश यादव? (Who is Akash Yadav)

आकाश यादव जो हैं वो अनुष्का यादव के भाई हैं. बता दें कि अनुष्का यादव के प्रकरण में ही तेज प्रताप यादव को अपने परिवार से और पार्टी (आरजेडी) से दूर होना पड़ा था. तेज प्रताप ने खुद ही अनुष्का संग तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था जिसके बाद खूब विवाद हुआ था.

हालांकि बाद में तेज प्रताप ने कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था. विवाद इतना हुआ कि लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया और पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया. लालू ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल से दी थी.

छात्र राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं आकाश

आकाश यादव की बात करें तो वे कभी तेज प्रताप के काफी करीबी हुआ करते थे. यही वजह है कि आरजेडी के छात्र संगठन की जिम्मेदारी आकाश के पास थी. यानी आकाश यादव छात्र राजद के अध्यक्ष थे. तेज प्रताप का आरजेडी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से नहीं बनता था तो उस वक्त आकाश यादव को हटाकर किसी और को छात्र राजद की जिम्मेदारी दे दी गई थी.

यह भी पढ़ें- सुरक्षा पर सियासत: लालू बोले- नीतीश कुमार जिम्मेदार, अब BJP ने दिया जवाब, पप्पू यादव भी कूदे

पशुपति पारस की पर्टी में भी रहे

इसके बाद आकाश यादव ने पशुपति पारस की पार्टी का दामन थाम लिया था. उन्हें पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था. हालांकि अनुष्का यादव का जब विवाद सामने आया तो पशुपति पारस की पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था. इस तरह आकाश यादव दो पार्टियों में अब तक रह चुके हैं.

सबसे बड़ी बात है कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के मामले में विवाद चाहे जितना भी बढ़ा, आकाश अपनी बहन के साथ डटे रहे. मीडिया के सामने आकर अपनी बहन का बचाव करते रहे. अब केस के बाद एक बार फिर तेज प्रताप को लेकर विवाद शुरू होता दिख रहा है. तेज प्रताप की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Akash Yadav BIHAR NEWS Anushka Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
RJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?
RJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव: इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस बोली- 'RJD ने और…'
झारखंड राज्यसभा चुनाव: इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस बोली- 'RJD ने और…'
बिहार
बिहार: भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड
बिहार: भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
बिहार
RJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?
RJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?
बॉलीवुड
Entertainment Roundup: करीना कपूर की 'दायरा' की पहली झलक आई सामने, वैष्णों देवी पहुंचे अक्षय कुमार
करीना कपूर की 'दायरा' की पहली झलक आई सामने, वैष्णों देवी पहुंचे अक्षय कुमार
क्रिकेट
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
इंडिया
Delimitation Bill: परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
इंडिया
NEET Paper Leak: ‘टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब’, बैन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
टेलीग्राम बन रहा आतंक का ‘डार्क वेब’, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
विश्व
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget