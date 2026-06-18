RJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और उनके पीए मोतीलाल यादव के खिलाफ आकाश यादव (Akash Yadav) ने पटना सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया है. इन दोनों के खिलाफ घर में जबरन घुसने और धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए हैं. केस के बाद एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव फिर से विवादों में आ गए हैं तो दूसरी ओर आकाश यादव की भी चर्चा शुरू हो गई है.

कौन है आकाश यादव? (Who is Akash Yadav)

आकाश यादव जो हैं वो अनुष्का यादव के भाई हैं. बता दें कि अनुष्का यादव के प्रकरण में ही तेज प्रताप यादव को अपने परिवार से और पार्टी (आरजेडी) से दूर होना पड़ा था. तेज प्रताप ने खुद ही अनुष्का संग तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था जिसके बाद खूब विवाद हुआ था.

हालांकि बाद में तेज प्रताप ने कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था. विवाद इतना हुआ कि लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया और पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया. लालू ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल से दी थी.

छात्र राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं आकाश

आकाश यादव की बात करें तो वे कभी तेज प्रताप के काफी करीबी हुआ करते थे. यही वजह है कि आरजेडी के छात्र संगठन की जिम्मेदारी आकाश के पास थी. यानी आकाश यादव छात्र राजद के अध्यक्ष थे. तेज प्रताप का आरजेडी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से नहीं बनता था तो उस वक्त आकाश यादव को हटाकर किसी और को छात्र राजद की जिम्मेदारी दे दी गई थी.

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पशुपति पारस की पर्टी में भी रहे

इसके बाद आकाश यादव ने पशुपति पारस की पार्टी का दामन थाम लिया था. उन्हें पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था. हालांकि अनुष्का यादव का जब विवाद सामने आया तो पशुपति पारस की पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था. इस तरह आकाश यादव दो पार्टियों में अब तक रह चुके हैं.

सबसे बड़ी बात है कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के मामले में विवाद चाहे जितना भी बढ़ा, आकाश अपनी बहन के साथ डटे रहे. मीडिया के सामने आकर अपनी बहन का बचाव करते रहे. अब केस के बाद एक बार फिर तेज प्रताप को लेकर विवाद शुरू होता दिख रहा है. तेज प्रताप की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं.

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