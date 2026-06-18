आकाश यादव ने किया केस तो तेज प्रताप की आई पहली प्रतिक्रिया, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि…'

तेज प्रताप और उनके पीए मोतीलाल यादव के खिलाफ आकाश यादव ने कोर्ट में केस किया है. घर में जबरन घुसने और धमकी का आरोप लगाया है. इस बीच अब तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (18 जून, 2026) को केस सामने आया तो तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया.

आकाश का नाम लिए बिना तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा है, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को उसके अभद्र, अपमानजनक, धमकीपूर्ण एवं असामाजिक व्यवहार के संबंध में विधिवत कानूनी नोटिस भेजा गया, उसने अपनी गलती स्वीकार करने या खेद व्यक्त करने के बजाय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मेरे विरुद्ध एक झूठी एवं मनगढ़ंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का प्रयास किया है."

'कोई मेरी कमजोरी समझने की भूल न करे'

उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट रूप से मेरी सार्वजनिक छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्षों से अर्जित जनविश्वास को धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है. मैं एक सार्वजनिक जीवन से जुड़ा व्यक्ति हूं और सदैव कानून, मर्यादा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता आया हूं. किंतु मेरी जनसुलभता, विनम्रता और लोगों से जुड़े रहने की प्रवृत्ति को कोई मेरी कमजोरी समझने की भूल न करे. सार्वजनिक जीवन में होने का अर्थ यह नहीं कि मैं असभ्यता, झूठ, चरित्रहनन या कानून के दुरुपयोग को सहन करूंगा."

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तेज प्रताप ने कहा कि मैं इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और तथ्यहीन कार्रवाइयों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. कानून का दुरुपयोग कर झूठी कहानियां गढ़ना न केवल न्याय व्यवस्था का अपमान है, बल्कि सत्य और नैतिकता पर भी सीधा प्रहार है.

न्यायपालिका, कानून और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास जताते हुए तेज प्रताप ने कहा, "सत्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगा तथा हर झूठ का पर्दाफाश होगा. साथ ही, मैं अपने सम्मान, प्रतिष्ठा और जनविश्वास को क्षति पहुंचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का उपयोग करते हुए कठोरतम कार्रवाई करूंगा."

'मैं किसी प्रकार के दबाव में आने वाला'

उन्होंने कहा, "सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु झूठ को बार-बार सहारे ढूंढने पड़ते हैं. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न तो मैं किसी प्रकार के दबाव में आने वाला हूं, न ही झूठे आरोपों और दुष्प्रचार से विचलित होने वाला हूं. मेरी प्रतिबद्धता सत्य, न्याय और जनता के विश्वास के प्रति है, और उसकी रक्षा के लिए मैं हर वैधानिक कदम उठाऊंगा. झूठ, भय और साज़िश के आगे न कभी झुका हूं, न झुकूंगा. सत्य की विजय निश्चित है."

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