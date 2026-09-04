'पूरी पढ़ाई करें फिर बोलें', स्वरा भास्कर पर बरसीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर

फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के बयान पर जारी विवाद के बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने हमला बोला है. शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को मैथिली ठाकुर रायपुर में मीडिया से बात कर रही थीं.

'जौहर' पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा, "ये बहुत ही भद्दी बात थी ...उन्होंने जिस कॉन्फिड के साथ जितनी उल्टी बातें कही बहुत ही बेकार बात कही है... मुझे तो लगता है उनको इन सब के बारे में बोलने की अगर समझ नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए या तो पूरी पढ़ाई कर ले उसके बाद बोलें…"

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'सभी देशवासियों की ओर से बधाई'

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले CEO के तौर पर एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) को नियुक्ति किया गया है. इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "उन्हें सभी देशवासियों की ओर से बहुत सारी बधाई."

स्वरा भास्कर ने क्या कहा है?

स्वरा भास्कर ने फिल्म "पद्मावत" में जौहर के चित्रण की आलोचना की और फिल्म के आखिरी दृश्य से मिलने वाले संदेश पर सवाल उठाए हैं. हाल में ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "मैं इसे देख रही थी और मैंने सोचा कि भगवान ना करे, यदि मैं दुष्कर्म पीड़िता होती तो यह फिल्म मुझे क्या बता रही होती? मैं खुद को कायर महसूस करती कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या नहीं की... क्या हम यह कह रहे हैं कि दुष्कर्म किसी महिला की जिंदगी का अंत है? यह दृश्य बहुत ही आपत्तिजनक है."

स्वरा भास्कर की इस टिप्पणी पर मैथिली ठाकुर से पहले बीजेपी के गौरव भाटिया सहित कई अन्य नेता प्रतिक्रिया दे चुके हैं. पटना में बीजेपी नेताओं ने स्वरा के पोस्टर पर कालिख पोती थी. पटना के कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है.

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