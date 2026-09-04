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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पूरी पढ़ाई करें फिर बोलें', स्वरा भास्कर पर बरसीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर

'पूरी पढ़ाई करें फिर बोलें', स्वरा भास्कर पर बरसीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर

स्वरा भास्कर की टिप्पणी पर मैथिली ठाकुर ने सुझाव दिया. कहा कि अगर समझ नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए. मैथिली ने यह बयान रायपुर में मीडिया को दिया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Sep 2026 02:41 PM (IST)
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फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के बयान पर जारी विवाद के बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने हमला बोला है. शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को मैथिली ठाकुर रायपुर में मीडिया से बात कर रही थीं.

'जौहर' पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा, "ये बहुत ही भद्दी बात थी ...उन्होंने जिस कॉन्फिड के साथ जितनी उल्टी बातें कही बहुत ही बेकार बात कही है... मुझे तो लगता है उनको इन सब के बारे में बोलने की अगर समझ नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए या तो पूरी पढ़ाई कर ले उसके बाद बोलें…"

यह भी पढ़ें- स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'

'सभी देशवासियों की ओर से बधाई'

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले CEO के तौर पर एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) को नियुक्ति किया गया है. इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "उन्हें सभी देशवासियों की ओर से  बहुत सारी बधाई."

स्वरा भास्कर ने क्या कहा है?

स्वरा भास्कर ने फिल्म "पद्मावत" में जौहर के चित्रण की आलोचना की और फिल्म के आखिरी दृश्य से मिलने वाले संदेश पर सवाल उठाए हैं. हाल में ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "मैं इसे देख रही थी और मैंने सोचा कि भगवान ना करे, यदि मैं दुष्कर्म पीड़िता होती तो यह फिल्म मुझे क्या बता रही होती? मैं खुद को कायर महसूस करती कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या नहीं की... क्या हम यह कह रहे हैं कि दुष्कर्म किसी महिला की जिंदगी का अंत है? यह दृश्य बहुत ही आपत्तिजनक है."

स्वरा भास्कर की इस टिप्पणी पर मैथिली ठाकुर से पहले बीजेपी के गौरव भाटिया सहित कई अन्य नेता प्रतिक्रिया दे चुके हैं. पटना में बीजेपी नेताओं ने स्वरा के पोस्टर पर कालिख पोती थी. पटना के कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है.

यह भी पढ़ें- स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'

Input By : पीटीआई-भाषा से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Sep 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Swara Bhasker Maithili Thakur BIHAR NEWS
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