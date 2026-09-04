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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारस्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'

स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'

स्वतंत्र भारद्वाज के मामले में सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि आप केस क्यों नहीं लोगे? पप्पू यादव ने इस सरकार को छात्रों और युवाओं का विरोधि बताया. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की कार्यकर्ता निशु आजाद और उनके पिता के समर्थन में शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया. सवाल उठाया कि आप केस क्यों नहीं लोगे? 

सरकार को निशाने पर लेते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि क्या बेटियों पर जुल्म होंगे? दलितों पर जुल्म होंगे? बेटी को टारगेट कर उनके परिवार को मारा जाएगा? क्या ये गुडों का देश है? आतंकवादी का देश है? क्या ये उग्रवादी का देश है?

'बच्चे जब भी लड़ते हैं ये (सरकार) जुल्म करते हैं...'

सांसद ने कहा कि ये सरकार बेटी विरोधी है. पप्पू यादव ने मणिपुर के साथ-साथ दिल्ली में बस में हुए रेप की घटना का जिक्र किया. कहा कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. पत्रकार महिलाओं को पीटा जा रहा है. उन्होंने इस (बीजेपी) सरकार को आम आदमी, छात्र, युवा और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया. उन्होंने कहा कि ये बच्चे जब भी लड़ते हैं तो ये (सरकार) जुल्म करते हैं.

यह भी पढ़ें- स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'

'जिसने मारा वो कह रहा है कि…'

सांसद पप्पू यादव ने पुलिस को कहा कि आप केस क्यों नहीं लोगे? आप बेटियों को न्याय क्यों नहीं दोगे? क्यों गुंडों का पक्ष लोगे? स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर पप्पू यादव ने कहा, "जिसने मारा वो कह रहा है कि मंत्री का भाई है, हां हमने मारा… ये पुलिस और गुडों का गठबंधन है..."

सरकार पर हमलावर पप्पू यादव ने कहा कि ये लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं. इसिलए ये लोग हमारी बेटियों, जेन-जी और जेन अल्फा को दबाना चाहते हैं ताकि कोई आवाज न उठाए. इस सरकार को जाना होगा. 

यह भी पढ़ें- राम मंदिर के नए CEO पर प्रशांत किशोर, 'मामला खत्म नहीं…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Sep 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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