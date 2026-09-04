स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की कार्यकर्ता निशु आजाद और उनके पिता के समर्थन में शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया. सवाल उठाया कि आप केस क्यों नहीं लोगे?

सरकार को निशाने पर लेते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि क्या बेटियों पर जुल्म होंगे? दलितों पर जुल्म होंगे? बेटी को टारगेट कर उनके परिवार को मारा जाएगा? क्या ये गुडों का देश है? आतंकवादी का देश है? क्या ये उग्रवादी का देश है?

'बच्चे जब भी लड़ते हैं ये (सरकार) जुल्म करते हैं...'

सांसद ने कहा कि ये सरकार बेटी विरोधी है. पप्पू यादव ने मणिपुर के साथ-साथ दिल्ली में बस में हुए रेप की घटना का जिक्र किया. कहा कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. पत्रकार महिलाओं को पीटा जा रहा है. उन्होंने इस (बीजेपी) सरकार को आम आदमी, छात्र, युवा और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया. उन्होंने कहा कि ये बच्चे जब भी लड़ते हैं तो ये (सरकार) जुल्म करते हैं.

#WATCH | Delhi | Independent MP Pappu Yadav is sitting in protest outside Parliament Street PS in support of CJP's Nishu Azad and her father. He says, "Will atrocities be inflicted on our daughters and Dalits? This government is against women, minorities, and Dalits. Why will you… pic.twitter.com/DQ1MsYf1JP — ANI (@ANI) September 4, 2026

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'जिसने मारा वो कह रहा है कि…'

सांसद पप्पू यादव ने पुलिस को कहा कि आप केस क्यों नहीं लोगे? आप बेटियों को न्याय क्यों नहीं दोगे? क्यों गुंडों का पक्ष लोगे? स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर पप्पू यादव ने कहा, "जिसने मारा वो कह रहा है कि मंत्री का भाई है, हां हमने मारा… ये पुलिस और गुडों का गठबंधन है..."

सरकार पर हमलावर पप्पू यादव ने कहा कि ये लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं. इसिलए ये लोग हमारी बेटियों, जेन-जी और जेन अल्फा को दबाना चाहते हैं ताकि कोई आवाज न उठाए. इस सरकार को जाना होगा.

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