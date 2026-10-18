'कोई भी जमानत नहीं बचा पाएगा', बिहार MLC चुनाव के बीच अनंत सिंह की चुनौती

बिहार में पटना स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार करते हुए विरोधियों को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए. अनंत सिंह ने दावा किया कि उन्हें आशीर्वाद और समर्थन की कोई कमी नहीं है. कोई भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा.

इस बयान को जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह के अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है. अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं और अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के लिए मंत्री निशांत कुमार के प्रचार करने पर अनंत सिंह ने कहा कि यह अच्छी बात है. वह पार्टी के मालिक हैं और कहीं भी जा सकते हैं.

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अनुज सिंह के समर्थन में उतरे अनंत सिंह

अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि वह पटना स्नातक सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन करेंगे. अनुज सिंह को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बनाया है. वहीं, नीरज कुमार इस सीट से जेडीयू के आधिकारिक प्रत्याशी हैं. अनंत सिंह पहले भी अनुज सिंह की जीत का दावा कर चुके हैं.

Patna, Bihar: On campaigning for Jan Suraaj MLC candidate Anuj Singh, JD(U) MLA Anant Singh says, “...We will ensure that he loses his deposit. There is no shortage of blessings and support. In my view, no one will be able to save their deposit.” https://t.co/jUSrR893QM — IANS (@ians_india) October 18, 2026

नीरज कुमार से पुरानी अदावत

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद नया नहीं है. दोनों के बीच पटना स्नातक सीट के चुनाव से पहले सार्वजनिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं. अनंत सिंह का कहना है कि नीरज कुमार पहले कई मौकों पर उनका विरोध कर चुके हैं. उन्होंने इस लड़ाई को निजी भी बताया है. इसी वजह से वह नीरज कुमार को हराने की बात कह रहे हैं.

हथियार मामले को लेकर भी लगाए आरोप

अनंत सिंह ने पहले आरोप लगाया था कि नीरज कुमार से जुड़े राजनीतिक खेमे ने उनके मोकामा स्थित घर में हथियार और विस्फोटक रखवाकर उन्हें फंसाने की साजिश रची थी. नीरज कुमार ने भी पलटवार करते हुए अनंत सिंह के पुराने बयानों और राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए हैं.

जेडीयू के लिए बनी असहज स्थिति

जेडीयू के विधायक का पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना चुनाव में पार्टी के भीतर मतभेद को सामने लाया है. हालांकि जेडीयू नेताओं ने बार-बार कहा है कि सब कुछ ठीक है. बता दें कि मतदान 23 अक्टूबर को होना है, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है.

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