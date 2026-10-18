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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कोई भी जमानत नहीं बचा पाएगा', बिहार MLC चुनाव के बीच अनंत सिंह की चुनौती

'कोई भी जमानत नहीं बचा पाएगा', बिहार MLC चुनाव के बीच अनंत सिंह की चुनौती

बिहार MLC चुनाव में अनंत सिंह ने जन सुराज के अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार करते हुए विरोधियों की जमानत जब्त कराने की चुनौती दी. नीरज कुमार से उनकी पुरानी अदावत भी चर्चा में है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 18 Oct 2026 12:01 PM (IST)
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बिहार में पटना स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार करते हुए विरोधियों को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए. अनंत सिंह ने दावा किया कि उन्हें आशीर्वाद और समर्थन की कोई कमी नहीं है. कोई भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा.

इस बयान को जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह के अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है. अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं और अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के लिए मंत्री निशांत कुमार के प्रचार करने पर अनंत सिंह ने कहा कि यह अच्छी बात है. वह पार्टी के मालिक हैं और कहीं भी जा सकते हैं.

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अनुज सिंह के समर्थन में उतरे अनंत सिंह

अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि वह पटना स्नातक सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन करेंगे. अनुज सिंह को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बनाया है. वहीं, नीरज कुमार इस सीट से जेडीयू के आधिकारिक प्रत्याशी हैं. अनंत सिंह पहले भी अनुज सिंह की जीत का दावा कर चुके हैं.

नीरज कुमार से पुरानी अदावत

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद नया नहीं है. दोनों के बीच पटना स्नातक सीट के चुनाव से पहले सार्वजनिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं. अनंत सिंह का कहना है कि नीरज कुमार पहले कई मौकों पर उनका विरोध कर चुके हैं. उन्होंने इस लड़ाई को निजी भी बताया है. इसी वजह से वह नीरज कुमार को हराने की बात कह रहे हैं.

हथियार मामले को लेकर भी लगाए आरोप

अनंत सिंह ने पहले आरोप लगाया था कि नीरज कुमार से जुड़े राजनीतिक खेमे ने उनके मोकामा स्थित घर में हथियार और विस्फोटक रखवाकर उन्हें फंसाने की साजिश रची थी. नीरज कुमार ने भी पलटवार करते हुए अनंत सिंह के पुराने बयानों और राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए हैं.

जेडीयू के लिए बनी असहज स्थिति

जेडीयू के विधायक का पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना चुनाव में पार्टी के भीतर मतभेद को सामने लाया है. हालांकि जेडीयू नेताओं ने बार-बार कहा है कि सब कुछ ठीक है. बता दें कि मतदान 23 अक्टूबर को होना है, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है.

यह भी पढ़ें- पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने लगाया जुर्माना; पेशी का आदेश

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 18 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election PATNA NEWS BIHAR NEWS MLC Election 2026
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