बिहार में ‘प्रशासन निकम्मा’ वाले बयान पर मांझी का पलटवार, जानें क्या कहा?
बिहार में कानून-व्यवस्था पर चिराग पासवान की टिप्पणी के बीच मंत्री संतोष मांझी ने कहा कि सरकार तत्पर है. उन्होंने 24 घंटे में गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कार्रवाई का हवाला दिया.
बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार मांझी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने जमुई कांड को लेकर कहा कि घटना दुखद है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने मामले में तेजी से कार्रवाई की है. उनके मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर की गई है और मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी चल रही है.
संतोष कुमार मांझी ने कहा कि सभ्य समाज में बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं दुखद हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है. उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर कहा कि अगर कहीं कोई छिटपुट वारदात होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है.
यह भी पढ़ें- MLC चुनाव: जन सुराज को जिताएंगे अनंत सिंह, बोले- 'आज तक हम हारे नहीं तो...'
‘मुख्यमंत्री करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा’
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून-व्यवस्था की लगातार समीक्षा करते हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई की बात कही जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के एनकाउंटर की बात सामने आई है.
#WATCH गया, बिहार: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार मांझी ने कहा, "घटना दुखद है। हमें इस बात का दुख है कि सभ्य समाज में इस प्रकार के दरिंदे हैं जो हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। सरकार तत्पर है। प्रशासन ने त्वरित… pic.twitter.com/BU686qR902— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 29, 2026
चिराग के अलग विचार हो सकते हैं
चिराग पासवान की ओर से सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर संतोष मांझी ने कहा कि उनके अलग विचार हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अपराध पर कार्रवाई करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
यह भी पढ़ें- Exclusive: 'बिहार में जाति हट जाए तो…', BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान