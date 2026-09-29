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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में ‘प्रशासन निकम्मा’ वाले बयान पर मांझी का पलटवार, जानें क्या कहा?

बिहार में ‘प्रशासन निकम्मा’ वाले बयान पर मांझी का पलटवार, जानें क्या कहा?

बिहार में कानून-व्यवस्था पर चिराग पासवान की टिप्पणी के बीच मंत्री संतोष मांझी ने कहा कि सरकार तत्पर है. उन्होंने 24 घंटे में गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कार्रवाई का हवाला दिया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 29 Sep 2026 02:25 PM (IST)
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बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार मांझी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने जमुई कांड को लेकर कहा कि घटना दुखद है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने मामले में तेजी से कार्रवाई की है. उनके मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर की गई है और मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी चल रही है.

संतोष कुमार मांझी ने कहा कि सभ्य समाज में बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं दुखद हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है. उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर कहा कि अगर कहीं कोई छिटपुट वारदात होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है.

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‘मुख्यमंत्री करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा’

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून-व्यवस्था की लगातार समीक्षा करते हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई की बात कही जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के एनकाउंटर की बात सामने आई है.

चिराग के अलग विचार हो सकते हैं

चिराग पासवान की ओर से सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर संतोष मांझी ने कहा कि उनके अलग विचार हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अपराध पर कार्रवाई करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

यह भी पढ़ें- Exclusive: 'बिहार में जाति हट जाए तो…', BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 29 Sep 2026 02:25 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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