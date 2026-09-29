बिहार में ‘प्रशासन निकम्मा’ वाले बयान पर मांझी का पलटवार, जानें क्या कहा?

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार मांझी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने जमुई कांड को लेकर कहा कि घटना दुखद है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने मामले में तेजी से कार्रवाई की है. उनके मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर की गई है और मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी चल रही है.

संतोष कुमार मांझी ने कहा कि सभ्य समाज में बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं दुखद हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है. उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर कहा कि अगर कहीं कोई छिटपुट वारदात होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है.

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‘मुख्यमंत्री करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा’

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून-व्यवस्था की लगातार समीक्षा करते हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई की बात कही जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के एनकाउंटर की बात सामने आई है.

चिराग के अलग विचार हो सकते हैं

चिराग पासवान की ओर से सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर संतोष मांझी ने कहा कि उनके अलग विचार हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अपराध पर कार्रवाई करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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