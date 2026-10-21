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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPickle Storage Tips: सालों-साल नहीं खराब होगा अचार! जार में न करें ये 1 बड़ी भूल

Pickle Storage Tips: सालों-साल नहीं खराब होगा अचार! जार में न करें ये 1 बड़ी भूल

Winter Food Storage: सर्दियों में रखा अचार जल्दी खराब न हो, इसके लिए इसे बनाते और स्टोर करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Oct 2026 10:23 AM (IST)
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Easy Hacks To Store Homemade Achar For Long Time: सर्दियों में घर का बना अचार खाने का स्वाद बढ़ा देता है. तीखा, खट्टा, नमकीन और मसालेदार अचार अगर खाने के साथ मिल जाए तो साधारण खाना भी स्वादिष्ट लगने लगता है. यही वजह है कि कई घरों में सर्दियों के मौसम में अचार बनाकर लंबे समय तक रखने की तैयारी की जाती है. लेकिन अचार बनाना जितना आसान लगता है, उसे लंबे समय तक सही रखना उतना ही जरूरी है. थोड़ी सी लापरवाही से अचार का स्वाद और रंग बदल सकता है, सब्जियां नरम पड़ सकती हैं, बदबू आने लग सकती है या ऊपर फफूंद भी जम सकती है.

सर्दियों में अचार को खराब होने से बचाने के लिए क्या करें?

सर्दियों में रखा अचार जल्दी खराब न हो, इसके लिए इसे बनाते और स्टोर करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अचार खराब होने की सबसे बड़ी वजह अक्सर नमी और गंदगी होती है. सब्जियों को धोने के बाद अगर उनमें पानी रह गया, जार पूरी तरह सूखा नहीं था या गीला चम्मच अचार में डाल दिया गया, तो इससे अचार जल्दी खराब हो सकता है.


Pickle Storage Tips: सालों-साल नहीं खराब होगा अचार! जार में न करें ये 1 बड़ी भूल

साफ और पूरी तरह सूखे जार का करें इस्तेमाल

अचार को खराब होने से बचाने के लिए सबसे पहले जार की सफाई पर ध्यान दें. जिस जार में अचार रखना है, उसे अच्छी तरह धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं. ढक्कन और अचार निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले चम्मच में भी बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए. जार को जल्दी में इस्तेमाल करने के बजाय उसे अच्छी तरह सूखने दें. अचार की लंबी उम्र के लिए यह शुरुआती कदम काफी महत्वपूर्ण है.

अचार की सामग्री में न रहने दें नमी

इसके बाद अचार में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों या फलों को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. आम, नींबू, मिर्च या दूसरी सब्जियों को धोने के बाद सीधे मसाले या तेल में मिलाने की गलती न करें. उनकी सतह पर बची नमी अचार को खराब करने की वजह बन सकती है. इसलिए इन्हें अच्छी तरह सुखाकर ही आगे की प्रक्रिया करें. खासकर घर के बने अचार में यह सावधानी बहुत काम आती है.


Pickle Storage Tips: सालों-साल नहीं खराब होगा अचार! जार में न करें ये 1 बड़ी भूल

नमक और खट्टेपन का रखें सही संतुलन

नमक और खट्टेपन का संतुलन भी अचार को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाता है. नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह सब्जियों से नमी निकालने और अचार को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है. इसलिए किसी रेसिपी में बताई गई नमक की मात्रा को अपनी पसंद के हिसाब से अचानक कम न करें. इसी तरह अगर अचार में सिरका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी मात्रा भी रेसिपी के अनुसार ही रखें. नमक, सिरका और दूसरे जरूरी तत्वों का सही संतुलन अचार को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.

अचार को पूरी तरह तेल या लिक्विड में रखें

अचार को जार में भरने के बाद यह भी देखें कि सामग्री पूरी तरह तेल, नमक के घोल या इस्तेमाल किए जा रहे लिक्विड से ढकी हुई हो. जो हिस्सा ऊपर खुला रह जाता है, उसके खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है. जरूरत हो तो साफ और सूखे चम्मच की मदद से अचार को नीचे दबाएं, ताकि ऊपर कोई टुकड़ा खुला न रह जाए. अचार की सतह का हवा के संपर्क में ज्यादा रहना भी उसकी क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है.

धूप और गर्मी से दूर रखें अचार

सर्दियों में अचार को रखने की जगह का भी ध्यान रखें. जार को ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप या ज्यादा गर्मी न पड़ती हो. गर्म और रोशनी वाली जगह पर रखने से अचार का स्वाद, रंग और टेक्सचर तेजी से बदल सकता है. किचन में ऐसी अलमारी या शेल्फ बेहतर रहती है जहां जार सीधे गर्मी और धूप के संपर्क में न आए. अचार खोलने के बाद जरूरत के मुताबिक उसे फ्रिज में रखना भी मददगार हो सकता है, खासकर कुछ तरह के सिरके वाले या कम तेल वाले अचार में.

अचार निकालते समय गीला चम्मच न डालें

अचार निकालते समय भी सावधानी बरतें. हर बार साफ और पूरी तरह सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें. गीला चम्मच, इस्तेमाल किया हुआ चम्मच या ऐसा चम्मच जिसमें खाने के दूसरे सामान के अवशेष हों, उसे सीधे अचार के जार में डालने से बचें. इससे नमी और बाहरी गंदगी अचार में पहुंच सकती है. अचार निकालने के तुरंत बाद जार का ढक्कन भी अच्छी तरह बंद कर दें.

इसे भी पढ़ें :  क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?

अचार में खराब होने के संकेतों को पहचानें

इसके अलावा अचार को समय-समय पर चेक करते रहें. अगर अचार से सामान्य खट्टी खुशबू के बजाय अजीब या खराब गंध आने लगे, उसका टेक्सचर बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाए, रंग असामान्य तरीके से बदल जाए या ऊपर फफूंद दिखाई दे, तो उसे खाना सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में अचार को बचाने की कोशिश करने के बजाय उसे फेंक देना बेहतर है. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:23 AM (IST)
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