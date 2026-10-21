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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनालंदा में बाइक हटाने को कहा तो सिर में मार दी गोली, ट्रैक्टर चालक की मौत

नालंदा में बाइक हटाने को कहा तो सिर में मार दी गोली, ट्रैक्टर चालक की मौत

नालंदा के पोरई गांव में गली से बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में ट्रैक्टर चालक सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह दुर्गा पूजा के लिए चार दिन पहले ही घर आया था.

Written By : अमृतेश कुमार, नालंदा |  Updated at : 21 Oct 2026 09:55 AM (IST)
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बिहार के नालंदा में बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में एक ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना हरनौत थाना क्षेत्र के पोरई गांव की है. मृतक की पहचान जगदीश महतो के 47 वर्षीय बेटे सुनील कुमार के रूप में हुई है. वह दूसरे प्रदेश में ट्रैक्टर चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था. दुर्गा पूजा के लिए वह चार दिन पहले ही घर आया था. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, दुर्गा पूजा का मेला देखने के लिए गांव के कई लोग गए थे. रात में लौटने के बाद गली में बाइक खड़ी कर दी गई थी. रास्ता संकरा होने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी. इसी दौरान बाइक हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया. बाइक मृतक के पड़ोसी सौरभ कुमार की बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें- 'बूथ पर पैसा देना हो तो बीमार हो जाते हैं', नीरज कुमार पर अनंत सिंह का तंज

घर से हथियार लाकर सिर में मारी गोली

आरोप है कि सुनील कुमार ने सौरभ से बाइक हटाने को कहा. इस पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. इसी बीच सौरभ घर से हथियार लेकर आया और सुनील के सिर में गोली मार दी. गोली लगने से सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

सुनील के भाई डेविड कुमार ने बताया कि गली में बाइक खड़ी होने से रास्ता बाधित हो रहा था. बाइक हटाने की बात कहने पर विवाद हुआ और उनके भाई को गोली मार दी गई. घायल सुनील को इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया.

गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी

सदर डीएसपी-2 राकेश कुमार रंजन ने बताया कि गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई. शुरुआती जानकारी में बाइक हटाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. सुनील की मौत से परिवार में मातम पसरा है. वह चार दिन पहले ही दुर्गा पूजा मनाने के लिए घर लौटा था.

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Published at : 21 Oct 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
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