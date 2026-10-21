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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअक्षरा सिंह फैन पर भड़कीं, महिलाओं की बेइज्जती पर लगाई फटकार, फिर बोलीं- आई लव यू

अक्षरा सिंह फैन पर भड़कीं, महिलाओं की बेइज्जती पर लगाई फटकार, फिर बोलीं- आई लव यू

पटना के एक कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह फैन के व्यवहार पर नाराज हो गईं. उन्होंने महिलाओं का सम्मान करने की नसीहत दी. फैन के माफी मांगने पर उन्होंने कहा, “आई लव यू.”

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 21 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का एक वीडियो वायरल में है. वह हाल ही में पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. इस दौरान वह एक प्रशंसक के व्यवहार पर नाराज हो गईं. उन्होंने मंच से ही उसे फटकार लगाई और महिलाओं का सम्मान करने की सलाह दी. अक्षरा ने कहा कि किसी महिला का अपमान करना सही नहीं है. हालांकि, जब प्रशंसक ने अपनी गलती मानकर माफी मांगी तो अभिनेत्री का अंदाज बदल गया. उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, “इसीलिए मैं आपसे प्यार करती हूं.”

कार्यक्रम के दौरान अक्षरा सिंह ने माइक लेकर लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए. उन्होंने पटना की भाषा का जिक्र करते हुए ऐसे व्यवहार को ‘थेथराई’ बताया. अक्षरा ने प्रशंसक के व्यवहार की नकल भी की और कहा कि इस तरह किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है.

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महिलाओं के सम्मान की दी नसीहत

अक्षरा सिंह ने महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि वह भी बिहार की बेटी हैं. ऐसे में किसी महिला का इस तरह अपमान करना क्या सही है? उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं को जलील करने वालों को शर्म क्यों नहीं आती. अभिनेत्री ने लोगों से महिलाओं की इज्जत करने की अपील की.

जेन Z की तारीफ में क्या बोलीं अभिनेत्री?

अक्षरा ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं का जिक्र करते हुए जेन Z की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आज के युवा महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं. उन्होंने नाराज प्रशंसक को भी दूसरों से सीखने की सलाह दी. अभिनेत्री का कहना था कि बिहार का नाम रोशन करने के लिए महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है.

माफी मांगने पर बदला अक्षरा का अंदाज

अक्षरा सिंह की बात सुनने के बाद प्रशंसक ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी. इसके बाद अभिनेत्री का गुस्सा शांत हो गया. उन्होंने कहा, “इसीलिए मैं आपसे प्यार करती हूं. आपने अपनी गलती मानी... आई लव यू.” उन्होंने प्रशंसक को आगे भी अच्छा व्यवहार बनाए रखने और बिहार का नाम रोशन करने की सलाह दी. 

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 21 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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