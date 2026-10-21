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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावियतनाम जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस ने शेयर की राहुल गांधी की तस्वीर, क्या कुछ कहा?

वियतनाम जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस ने शेयर की राहुल गांधी की तस्वीर, क्या कुछ कहा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वियतनाम जाने की चर्चा है. बीजेपी लगातार कांग्रेस नेता को निशाने पर ले रही है. इस बीच उन्होंने छात्रों से मुलाकात की है. कांग्रेस ने लोकेशन भी बताया है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 21 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (21 अक्टूबर) को छात्रों से मुलाकात की. ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी ने दावा किया है कि वो वियतनाम गए हैं. कांग्रेस ने तस्वीर शेयर कर कहा, ''विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 'विजन IAS' कोचिंग संस्थान के छात्रों से नई दिल्ली में मुलाकात की.

उन्होंने कहा, ''छात्रों ने संस्थान में पढ़ाई की गुणवत्ता, मेंटरशिप और स्टडी मटेरियल में आई भारी गिरावट को लेकर गंभीर चिंताएं जताईं. उन्होंने यह भी बताया कि फीस रिफंड की उनकी मांगों पर प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.''

एसआईआर पर हमलावर हैं राहुल गांधी

एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हमलावर राहुल गांधी लगातार सड़कों पर दिखे हैं. उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में कई मार्च में भाग लिए. 18 अक्टूबर को वो गोवा में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान भी उन्होंने एसआईआर को लेकर बीजेपी को घेरा.

इस बीच बीजेपी ने 19 अक्टूबर को वीडियो शेयर किया और राहुल गांधी के विमान में होने का दावा करते हुए कहा, ”झूठ फैलाते-फैलाते थक गया... कुछ दिन वियतनाम घूम आता हूं... किसी को क्या ही पता चलेगा!”

राहुल गांधी पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के बयान पर बीजेपी ने एक्स पोस्ट में कहा, ''राहुल गांधी वियतनाम में किससे मिलने वाले हैं? देश की सीमाओं के बाहर ऐसी कौन-सी प्लानिंग हो रही है? उनके भारत लौटने के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा?आखिर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? देश की जनता इन सवालों के जवाब जानना चाहती है. नया भारत जागरूक है, सजग है और देशहित के प्रति प्रतिबद्ध है.''

बीजेपी के नेता रवनीत बिट्टू ने दावा किया कि राहुल गांधी अपने कुछ जैन दोस्तों के साथ विदेश में मौज-मस्ती कर रहे हैं. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी विदेश छुट्टी पर गए है. वो किस से मिलने गए हैं.

कांग्रेस का पलटवार

बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि पीएम मोदी तो इंडिया गेट पर बैठे हुए हैं. पीएम कहां-कहां घूम रहे हैं, उसपर सवाल नहीं होंगे.

वहीं टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि राहुल गांधी चार दिनों के लिए वियतनाम गए हैं. वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. इसमें बीजेपी को क्या चिंता है. 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 21 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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Rahul Gandhi CONGRESS
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