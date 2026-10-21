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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड200 हथियार और 151 तलवारें, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत ने किया शस्त्र पूजन

200 हथियार और 151 तलवारें, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत ने किया शस्त्र पूजन

उत्तर प्रदेश के महोबा में चरखारी सीट से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की. इनमें 151 तलवारें और 200 से ज्यादा राइफ़ल, बंदूक़ और पिस्तौल समेत कई हथियार शामिल थे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 21 Oct 2026 10:04 AM (IST)
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महोबा की चरखारी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजा की जो चर्चा का विषय बन गई है. बीजेपी विधायक ने इस दौरान करीब 200 हथियारों और 151 तलवारों का पूजन किया, जिनमें पिस्तौल, रिवॉल्वर और राइफल शामिल थे. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिस पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

हर साल विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजा कर क्षत्रिय समाज की परंपरा को निभाया जाता है. इसी क्रम में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने भी अपने आवास पर शस्त्र पूजा का भव्य आयोजन किया. इस दौरान मां दुर्गा और भगवान श्री राम की प्रतिमाओं के सामने सारे हथियार सजाए गए और पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा की गई. 

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तिलक, रक्षा सूत्र और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा

इन हथियार में 151 तलवारें और करीब 200 हथियार शामिल थे. इस पूजा के दौरान सभी हथियारों पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक और राइफलों पर बृजभूषण राजपूत ने तिलक किया और फिर रक्षा सूत्र बांधा. इसके बाद मां दुर्गा और भगवान श्रीराम के चित्र के सामने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शस्त्र पूजन किया गया. ये सभी शस्त्र लाइन से माता के सामने रखे गए थे.  

शस्त्र पूजन के दौरान बीजेपी विधायक हथियारों और तलवारों की गिनती करते नजर आए. उन्होंने ख़ुद एक-एक हथियार को गिना. इस कार्यक्रम में कुलपहाड़ नगर पंचायत अध्यक्ष वैभव अरजरिया समेत उनके करीब 100 समर्थक मौजूद रहे. पूजा के दौरान समर्थकों ने जय श्रीराम और हर-हर महादेव के नारे भी लगाए. 

भाजपा विधायक के शस्त्र पूजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बृजभूषण राजपूत ने इस दौरान वर्ष 2027 के लिए भी बड़ा संकल्प लिया और कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे. 

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Published at : 21 Oct 2026 10:04 AM (IST)
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