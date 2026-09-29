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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारExclusive: 'बिहार में जाति हट जाए तो…', BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान

Exclusive: 'बिहार में जाति हट जाए तो…', BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान

मैथिली ठाकुर ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बिहार में जातिवाद की राजनीति पर बयान दिया है. वे अलीनगर सीट से बीजेपी की विधायक हैं. पढ़िए उन्होंने खास बातचीत में क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 29 Sep 2026 12:02 PM (IST)
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बिहार में जाति हट जाए तो क्या राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या जाति पर ही पूरी राजनीति टिकी है? बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है. वे एबीपी न्यूज़ की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेघा प्रसाद से बात कर रही थीं. 

मैथिली ठाकुर से सवाल किया गया कि आपके क्षेत्र (अलीनगर विधानसभा सीट) में 21 प्रतिशत मुस्लिम हैं, 20 प्रतिशत ब्राह्मण हैं. बिहार में जाति की क्या अहमियत है यह बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे में आप कैसे सबको साथ लेकर चलती हैं? मुश्किल होती है? इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "दो-तीन साल पहले जब मैं पटना आती-जाती थी तो हम लोग राजनीति पर चर्चा करते थे कि बिहार में कास्ट (जाति) पॉलिटिक्स हट जाए तो मजा आ जाए. अब पता चलता है कि जब जाति खत्म हो जाएगी तो राजनीति खत्म हो जाएगी." 

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'…लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है'

मैथिली ठाकुर ने कहा कि जाति को हटाया गया तो कोई राजनीति नहीं कर पाएगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "मुझे एक प्रखंड की टीम बनानी है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि सब बराबर हैं. मुझे देखना होगा कि इसमें अलग-अलग जातियों के लोग हों. क्योंकि ये दिखाना है कि हम सबके साथ खड़े हैं. जिसके पास मेरिट है सिर्फ उसी को टीम में रखा जाएगा तो सभी कहेंगे कि दलित के साथ ऐसे हो रहा है तो राजपूत के साथ ऐसे हो रहा है, आप ब्राह्मण होकर ऐसे कर रही हैं… लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है." 

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'पहले अस्पताल... फिर सीतानगर'

मेघा प्रसाद के एक दूसरे सवाल पर कि आपने चुनाव कैंपेन के दौरान कहा था कि आप अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करेंगी. मैथिली के लिए प्राथमिकता क्या है? पहले अस्पताल या अलीनगर को सीतानगर बनाना? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरे लिए विकास का प्रारूप ही सीतानगर है. ऐसा नहीं है कि नाम बदल दिया और काम नहीं किया. फिर से सवाल दोहराए जाने के बाद मैथिली ने कहा कि वे पहले अस्पताल बनवाएंगी और फिर अलीनगर सीतानगर बनेगा. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Sep 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Maithili Thakur BIHAR NEWS
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