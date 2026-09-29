Exclusive: 'बिहार में जाति हट जाए तो…', BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान

बिहार में जाति हट जाए तो क्या राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या जाति पर ही पूरी राजनीति टिकी है? बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है. वे एबीपी न्यूज़ की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेघा प्रसाद से बात कर रही थीं.

मैथिली ठाकुर से सवाल किया गया कि आपके क्षेत्र (अलीनगर विधानसभा सीट) में 21 प्रतिशत मुस्लिम हैं, 20 प्रतिशत ब्राह्मण हैं. बिहार में जाति की क्या अहमियत है यह बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे में आप कैसे सबको साथ लेकर चलती हैं? मुश्किल होती है? इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "दो-तीन साल पहले जब मैं पटना आती-जाती थी तो हम लोग राजनीति पर चर्चा करते थे कि बिहार में कास्ट (जाति) पॉलिटिक्स हट जाए तो मजा आ जाए. अब पता चलता है कि जब जाति खत्म हो जाएगी तो राजनीति खत्म हो जाएगी."

'…लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है'

मैथिली ठाकुर ने कहा कि जाति को हटाया गया तो कोई राजनीति नहीं कर पाएगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "मुझे एक प्रखंड की टीम बनानी है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि सब बराबर हैं. मुझे देखना होगा कि इसमें अलग-अलग जातियों के लोग हों. क्योंकि ये दिखाना है कि हम सबके साथ खड़े हैं. जिसके पास मेरिट है सिर्फ उसी को टीम में रखा जाएगा तो सभी कहेंगे कि दलित के साथ ऐसे हो रहा है तो राजपूत के साथ ऐसे हो रहा है, आप ब्राह्मण होकर ऐसे कर रही हैं… लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है."

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'पहले अस्पताल... फिर सीतानगर'

मेघा प्रसाद के एक दूसरे सवाल पर कि आपने चुनाव कैंपेन के दौरान कहा था कि आप अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करेंगी. मैथिली के लिए प्राथमिकता क्या है? पहले अस्पताल या अलीनगर को सीतानगर बनाना? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरे लिए विकास का प्रारूप ही सीतानगर है. ऐसा नहीं है कि नाम बदल दिया और काम नहीं किया. फिर से सवाल दोहराए जाने के बाद मैथिली ने कहा कि वे पहले अस्पताल बनवाएंगी और फिर अलीनगर सीतानगर बनेगा.

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