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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में 11 सीटों पर चुनाव, जानें सपा और बीजेपी के कौन हैं प्रत्याशी

यूपी में 11 सीटों पर चुनाव, जानें सपा और बीजेपी के कौन हैं प्रत्याशी

यूपी MLC चुनाव के लिए सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी के लिए मुश्किलें उसके बागी ही पैदा कर रहे हैं. 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 21 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम प्रचार समाप्त हो जाएगा. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले होने जा रहे इन चुनावों के लिए सत्तारुद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है. दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है.

अगर इन 11 सीटों पर बात करें तो लखनऊ स्नातक सीट के लिए बीजेपी से अवनीश कुमार सिंह और सपा से कांति सिंह आमने-सामने हैं. आगरा स्नातक सीट पर बीजेपी से डॉ मानवेन्द्र प्रताप सिंह के सामने सपा के आकाश अग्रवाल हैं. मेरठ-सहारनपुर में बीजेपी के दिनेश गोयल के सामने सपा के प्रमेंद्र भाटी चुनाव मैदान में हैं. खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने MLC उम्मीदवार कांति सिंह के लिए वोट की अपील की है.

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इसी तरह वाराणसी-मिर्जापुर स्नातक सीट पर बीजेपी के केदारनाथ सिंह और सपा के आशुतोष सिन्हा में सीधा मुकाबला है. इलाहाबाद-झांसी सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार राठौर और सपा के डॉ मान सिंह यादव के बीच मुकाबला है.

शिक्षक MLC में कांटे की टक्कर 

स्नातक के साथ ही शिक्षक MLC के लिए दोनों ओर से जोर आजमाइश तेज है. लखनऊ से बीजेपी के उमेश द्विवेदी के मुकाबले सपा के सुशील कुमार पटेल हैं. मेरठ-गाजियाबाद से बीजेपी के श्रीचंद शर्मा तो सपा के नितिन कुमार तोमर, बरेली-मुरादाबाद से डॉ हरिसिंह ढिल्लो बीजेपी से और हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर सपा से हैं.वाराणसी से डॉ प्रमोद मिश्रा बीजेपी और लाल बिहारी यादव सपा से मैदान में हैं. आगरा-अलीगढ़ से बीजेपी के हरी किशोर तिवारी तो सपा से डॉ प्रकाश चंद गुप्ता और गोरखपुर-फैजाबाद से बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी तो सपा से बीजेपी के बागी उम्मीदवार डॉ संजयन त्रिपाठी मैदान में हैं.

बागी बने बीजेपी के लिए चुनौती  

इस चुनाव में बीजेपी के लिए बागी उम्मीदवार बड़ी चुनौती बन गए हैं. गोरखपुर-फैजाबाद से डॉ संजयन त्रिपाठी बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज होकर सपा में शामिल हो गए थे इसी तरह कई और सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज लोग बीजेपी के खिलाफत बगावत का ऐलान कर चुके हैं. दो दिन पहले ही फैजाबाद से MLC देवेन्द्र प्रताप सिंह ने चिट्ठी जारी कर अपने अपमान का बदला लेने की अपील की थी.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 21 Oct 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP MLC Election
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