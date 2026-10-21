लालू यादव की बात सुन खुश हो जाएगा हर सरकारी कर्मचारी! निशाने पर सरकार

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक पोस्ट किया है. त्योहार के बीच बोनस का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को घेरा है.

आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारियों को बस अपनी कमाई का साधन बना लिया है. लालू यादव ने कहा, "जब जेब खाली हो तो त्योहार कितना फीका और नीरस होता है इस पीड़ा को मैं भोगा हूं."

बीते मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) की शाम लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया जब वे रेल मंत्री हुआ करते थे.

लालू ने कहा, "रेल मंत्री रहते हुए मैंने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रेलवे में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को पहली बार दशहरा, ईद, होली, दीपावली, छठ इत्यादि प्रमुख त्योहारों पर 70 दिन का बोनस दिया. हमने साफ साफ यह कहा- कमाओ, जनता की सेवा करो, रेलवे को फायदा पहुंचाओ. कमाई हम तुमलोगों में ही बांटेंगे."

'पेंशन छीन ली… बोनस दूर की बात'

एक्स पोस्ट में लिखा है, "आज बहुत पीड़ा होती है जब देखता हूं कि सत्ता पर काबिज पूंजीवादी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बस अपनी कमाई का साधन और अपने निजी प्रचार-प्रसार का जरिया समझ लिया है. इन भाजपाई लोगों ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीन ली. बोनस तो दूर की बात है, समय पर वेतन भी नहीं मिलता. ऊपर से छाती पर लात धर, आए दिन नया टैक्स और कमरतोड़ महंगाई."

जब जेब खाली हो तो त्यौहार कितना फीका और नीरस होता है इस पीड़ा को मैं भोगा हूँ। रेलमंत्री रहते हुए मैंने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रेलवे में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को पहली बार दशहरा, ईद, होली, दीपावली, छठ इत्यादि प्रमुख त्योहारों पर 70 दिन का बोनस दिया। हमने साफ साफ यह कहा कि "कमाओ, जनता की सेवा करो, रेलवे को फायदा पहुंचाओ। कमाई हम तुमलोगों में ही बांटेंगे" आज बहुत पीड़ा होती है जब देखता हूं कि सत्ता पर काबिज पूंजीवादी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बस अपनी कमाई का साधन और अपने निजी प्रचार प्रसार का जरिया समझ लिया है। इन भाजपाई लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का पेंशन छीन लिया। बोनस तो दूर की बात है, समय पर वेतन भी नहीं मिलता। ऊपर से छाती पर लात धर, आए दिन नया टैक्स और कमरतोड़ महंगाई। सरकार का काम सिर्फ जनता का खून चूसकर टैक्स वसूलना और गरीबों के मुँह से निवाला छीनकर धन्नासेठों का करोड़ों अरबों का कर्ज माफ करना नहीं होता है। एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी जान झोंककर अपनी क्षमता अनुसार देश की सेवा में अपना योगदान देता है, कमाकर सरकार की तिजोरी भरता है, उसकी आर्थिक सहायता हर सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। विजयदशमी और दशहरा के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान राम महंगाई रूपी रावण का भी संहार करें। जनता के जेब की लूट हर हाल में बंद होनी चाहिए। #LaluYadav #RJD #railway #india #Bihar — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) October 20, 2026

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लालू ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सिर्फ जनता का खून चूसकर टैक्स वसूलना और गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर धन्नासेठों का करोड़ों अरबों का कर्ज माफ करना नहीं होता है. एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी जान झोंककर अपनी क्षमता अनुसार देश की सेवा में अपना योगदान देता है, कमाकर सरकार की तिजोरी भरता है, उसकी आर्थिक सहायता हर सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है.

इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने विजयादशमी और दशहरा के मौके पर समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. कहा, "भगवान राम महंगाई रूपी रावण का भी संहार करें. जनता के जेब की लूट हर हाल में बंद होनी चाहिए."

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