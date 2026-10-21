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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलालू यादव की बात सुन खुश हो जाएगा हर सरकारी कर्मचारी! निशाने पर सरकार

लालू यादव की बात सुन खुश हो जाएगा हर सरकारी कर्मचारी! निशाने पर सरकार

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन दिनों को याद किया है जब वे रेल मंत्री हुआ करते थे. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पेंशन, बोनस और सैलरी का जिक्र कर सरकार को घेरा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Oct 2026 10:42 AM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक पोस्ट किया है. त्योहार के बीच बोनस का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को घेरा है.

आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारियों को बस अपनी कमाई का साधन बना लिया है. लालू यादव ने कहा, "जब जेब खाली हो तो त्योहार कितना फीका और नीरस होता है इस पीड़ा को मैं भोगा हूं." 

बीते मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) की शाम लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया जब वे रेल मंत्री हुआ करते थे. 

लालू ने कहा, "रेल मंत्री रहते हुए मैंने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रेलवे में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को पहली बार दशहरा, ईद, होली, दीपावली, छठ इत्यादि प्रमुख त्योहारों पर 70 दिन का बोनस दिया. हमने साफ साफ यह कहा- कमाओ, जनता की सेवा करो, रेलवे को फायदा पहुंचाओ. कमाई हम तुमलोगों में ही बांटेंगे."

'पेंशन छीन ली… बोनस दूर की बात'

एक्स पोस्ट में लिखा है, "आज बहुत पीड़ा होती है जब देखता हूं कि सत्ता पर काबिज पूंजीवादी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बस अपनी कमाई का साधन और अपने निजी प्रचार-प्रसार का जरिया समझ लिया है. इन भाजपाई लोगों ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीन ली. बोनस तो दूर की बात है, समय पर वेतन भी नहीं मिलता. ऊपर से छाती पर लात धर, आए दिन नया टैक्स और कमरतोड़ महंगाई."

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लालू ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सिर्फ जनता का खून चूसकर टैक्स वसूलना और गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर धन्नासेठों का करोड़ों अरबों का कर्ज माफ करना नहीं होता है. एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी जान झोंककर अपनी क्षमता अनुसार देश की सेवा में अपना योगदान देता है, कमाकर सरकार की तिजोरी भरता है, उसकी आर्थिक सहायता हर सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है.

इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने विजयादशमी और दशहरा के मौके पर समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. कहा, "भगवान राम महंगाई रूपी रावण का भी संहार करें. जनता के जेब की लूट हर हाल में बंद होनी चाहिए."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Lalu Yadav BIHAR NEWS
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