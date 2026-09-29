MLC चुनाव: जन सुराज को जिताएंगे अनंत सिंह, बोले- 'आज तक हम हारे नहीं तो...'

बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है. नीतीश कुमार की पार्टी JDU के खिलाफ अनंत सिंह ने पटना सीट से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार अनुज सिंह को समर्थन देते हुए उनकी जीत का दावा किया.

अनंत सिंह के इस बयान से जेडीयू में अंदरूनी कलह के कयास लगाए जाने लगे हैं. जेडीयू विधायक ने कहा कि वह आज तक हारे नहीं हैं और अनुज सिंह भी जीत जाएंगे. दरअसल, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं. उनके सामने जन सुराज ने अनुज सिंह को खड़ा किया है. जेडीयू नीरज सिंह के साथ खड़ी है लेकिन पार्टी विधायक अनंत सिंह उन्हें हराने की बात कह रहे हैं.

अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? नीतीश कुमार तक पहुंची बात

जन सुराज उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे अनंत सिंह

विधायक अनंत सिंह ने यह ऐलान भी किया कि वह खुद अनुज सिंह के नामांकन में शामिल होंगे और पूरा पटना लोगों से भर देंगे. अनुज आगामी एक अक्टूबर को नामांकन पत्र भरेंगे. अनंत सिंह ने उनके प्रचार में शामिल होने का भी दावा किया है.

बता दें, ये दावे किए जाते रहे हैं कि अनंत सिंह और नीरज सिंह के संबंध पहले से ही खराब हैं. पार्टी ने बीते दिनों दोनों को बुलाकर मीटिंग की थी और दावा किया था कि 'ऑल इज वेल' है लेकिन अनंत मानने को तैयार नहीं हैं. वे नीरज सिंह को हराना चाहते हैं. अनंत सिंह ने खुद कहा कि जेडीयू उम्मीवदार को हराने के लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगे.

'JDU के खिलाफ नहीं हूं'- अनंत सिंह

बाहुबली विधायक ने दावा किया कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3 जिले और 26 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. हर जगह उनके समर्थक हैं. सब एकजुट होकर नीरज सिंह को हरा देंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, "जब-जब हम हमको टिकट मिला और जब-जब हम विधानसभा चुनाव लड़े, हमने नीरज कुमार का विरोध किया, तब पार्टी उसको क्यों नहीं रोकी?"

हालांकि, अनंत सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी जेडीयू से कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा, "हम जदयू के खिलाफ नहीं हैं. पार्टी में सब ठीक है. हमारी नीरज से व्यक्तिगत लड़ाई है."

अनंत सिंह और नीरज सिंह की पुरानी दुश्मनी

जेडीयू विधायक ने नीरज सिंह पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्होंने अनंत सिंह के घर पर एके-47 रखवाई थी और उन्हें फंसाकर जेल भिजवाया था. अनंत सिंह ने नीरज के नार्को टेस्ट की भी मांग रखी है. अनंत सिंह ने कहा, "मेरे वोट से मुख्यमंत्री बनता है. नीरज के वोट से कौन क्या बनेगा? बीच का कोई रास्ता नहीं निकलेगा. नीरज को हराएंगे."

तेजस्वी के कारण रोहिणी ने छोड़ा था घर, अब पिता के बुलावे पर कही बड़ी बात