लगातार 6 बार के विधायक, MBA तक पढ़ाई, कौन हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी?

दिलीप जायसवाल की जगह अब संजय सरावगी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे. संगठनात्मक नियुक्ति को लेकर सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से पत्र जारी हुआ. इससे पहले बीते रविवार को बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. बीजेपी की ओर से लगातार लिए जा रहे चौंकाने वाले फैसलों के बीच जानिए कौन हैं संजय सरावगी.

किस जाति से आते हैं संजय सरावगी? (Sanjay Saraogi Caste)

बिहार में बीजेपी तब बदलाव कर रही है जब विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई है. कल तक नितिन नवीन और अब संजय सरावगी को मिली जिम्मेदारी को लेकर सियासी गलियारे में अलग-अलग तरह की चर्चाएं होने लगी हैं. इस तरह के बदलाव से दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में क्या कुछ फायदा-नुकसान होगा यह वक्त बताएगा. जातियों की बात करें तो संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं. इससे पहले दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो भी इसी जाति से थे. यानी प्रदेश अध्यक्ष जरूर बदला है लेकिन जातीय समीकरण वही है. वैश्य समुदाय बीजेपी का कोर वोटर है.

दरभंगा से लगातार छठी बार जीते हैं सरावगी

संजय सरावगी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. 2005 से वे दरभंगा सीट से लगातार 6 बार के विधायक हैं. इस बार कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली है. मिथिलांचल में पार्टी का चर्चित एवं पुराना चेहरा हैं. उनका जन्म 28 अगस्त, 1969 को दरभंगा में हुआ.

कितने पढ़े-लिखे हैं संजय सरावगी? (Sanjay Saraogi Education)

संजय सरावगी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. शुरू से ही वे पार्टी से जुड़कर कार्य करते रहे हैं. यही नतीजा है कि बीजेपी की ओर से लगातार उन पर भरोसा जताया जा रहा है. पढ़ाई-लिखाई की बात जाए तो कॉमर्स से उन्होंने मास्टर की डिग्री ली है. इतना ही नहीं उन्होंने एमबीए भी किया है. यानी शिक्षा-दीक्षा में कोई कमी नहीं है.

कब-कब क्या-क्या जिम्मेदारी निभाई?

छात्र जीवन में 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों पर रहे.

1999 में भाजयुमो के जिला मंत्री के पद पर रहे.

2001 में दरभंगा नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष पद पर रहे.

2002 में दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 6 से पार्षद निर्वाचित हुए.

2003 में दरभंगा जिला भाजपा के महामंत्री के पद पर रहे.

2005 से लगातार छह बार बिहार विधानसभा के सदस्य हैं. पहली बार 2005 (फरवरी) में दरभंगा सदर विधानसभा से विधायक चुने गए. उसके बाद 2006 (नवंबर), 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार विधायक चुने गए.

2017 में बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सभापति

फरवरी 2025 से बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के पद पर रहे.

अन्य पदों की बात की जाए तो बिहार प्रदेश भाजपा गोवंश प्रकोष्ठ के संयोजक के पद पर रहे. प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सहित कई जिलों में संगठन चुनाव प्रभारी एवं सदस्यता प्रभारी रहे.

