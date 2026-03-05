नंद किशोर यादव बने नागालैंड के राज्यपाल, बिहार विधानसभा चुनाव में BJP ने काटा था टिकट

बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. 5 मार्च को राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की. नंद किशोर यादव के पास राजनीति का लंबा अनुभव है. वो बिहार सरकार में मंत्री, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था. उनकी जगह पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा गया था. वो लगातार सात बार विधायक बने थे.

सफल कार्यकाल के लिए अनंत मंगलकामनाएं- सरावगी

बिहार बीजेपी के चीफ संजय सरावगी ने एक्स पोस्ट में कहा, "नागालैंड के राज्यपाल के रूप में बिहार के वरिष्ठ नेता श्री नंद किशोर यादव जी को नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण से नागालैंड राज्य विकास, शांति और समृद्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा. आपको सफल कार्यकाल के लिए अनंत मंगलकामनाएं!"

कई नेताओं ने नंद किशोर यादव को दी बधाई

बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर कुमार महतो ने एक्स पोस्ट में कहा, "बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी को नागालैंड के राज्यपाल पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं."

बीजेपी की नेता लाजवंती झा ने कहा, "वरिष्ठ भाजपा नेता एवं बिहार की राजनीति के सशक्त स्तंभ आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपका लंबा अनुभव, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व निश्चित ही राज्यपाल के रूप में राज्य के विकास एवं सुशासन को नई दिशा देगा."

बीजेपी की सांसद संगीता यादव ने कहा, "वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्री नन्द किशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं! आपका दीर्घ राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक दक्षता एवं सरल, सौम्य एवं कौशलपूर्ण नेतृत्व निश्चित ही राज्यपाल के रूप में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल कार्यकाल की कामना करती हूं."