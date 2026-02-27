राज्यसभा चुनाव पर बिहार BJP चीफ का बड़ा दावा, 'विपक्ष के कई लोग...', शराबबंदी पर क्या बोले?

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज़ से बातचीत की. उन्होंने कहा कि बिहार में राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो रही हैं. सभी 5 सीटों पर NDA कैंडिडेट देगा और सभी सीट हम लोग जीतेंगे. उम्मीदवार कौन होंगे इस पर आपस में बातचीत चल रही है. बीजेपी कैंडिडेट पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा. उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि विपक्ष के कई लोग भी समर्थन करेंगे. विपक्ष एक सीट पर साझा उम्मीदवार उतारेगा भी तब भी हारेगा. वोटिंग की नौबत आयेगी तो वोटिंग होगी. तब भी हम जीतेंगे.

'शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं होगी'

बिहार के शराबबंदी कानून पर उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी में कहीं कुछ कमी है तो इसको और ठोस करने की जरूरत है लेकिन शराबबंदी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि यह कारगर है और शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं होगी.

'अपराधी अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें'

क्राइम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में बंद हो गयी है. अगर कोई घटना घट रही है तो अपराधी तुरंत पकड़े जाते हैं. स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलायी जाएगी. एनकाउंटर हो रहे हैं. स्पष्ट संदेश है कि अपराधी अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें.

'जिस भी कानून की जरूरत हुई तो वह बनेगा'

इसके साथ ही उन्होंन कहा कि बिहार में कई जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं. एक विशेष समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. एक एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह तीन दिन तक सीमांचल में रहे हैं. सीमा सुरक्षा, घुसपैठ पर ही चर्चा हुई है. धर्मांतरण पर कानून की जरूरत है या नहीं इसको सरकार देख रही. जिस भी कानून की जरूरत हुई तो वह कानून बनेगा.

'आप की सरकार ने दिल्ली को लूटा'

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के कोर्ट से बरी होने पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया. यह पूरा देश ने देखा.