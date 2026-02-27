बिहार में हो रही शराब की होम डिलीवरी? चिराग पासवान के विधायक बोले- 'अगर मंगवाई तो...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में हो रही शराब की होम डिलीवरी? चिराग पासवान के विधायक बोले- 'अगर मंगवाई तो...'

Bihar News in Hindi: राजू तिवारी ने सुनील सिंह की शराब डिलीवरी चुनौती पर तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि शराब मंगवाई तो जेल जाना पड़ेगा. शराबबंदी का कानून सबके लिए समान है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन शराबबंदी को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. मामला तब गरमाया जब सुनील सिंह ने कथित तौर पर 27 तारीख को विधानसभा के अंदर शराब मंगवाकर यह दिखाने की चुनौती दी कि राज्य में किस तरह होम डिलीवरी हो रही है.

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लोजपा रामविलास के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई शराब मंगवाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है. जो मंगवाएगा वह भी जेल जाएगा सदन में इस तरह कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए. राजू तिवारी के बयान के बाद विधानसभा का माहौल काफी गर्म रहा और इधर, राजनीतिक गलियारों में शराबबंदी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है. 

सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शराबबंदी के समर्थन में ली थी शपथ- राजू तिवारी

राजू तिवारी ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने शराबबंदी के समर्थन में शपथ ली थी, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी अनुचित है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मंगवाना है तो जेल जाने की तैयारी भी कर लीजिएगा. राजू तिवारी ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना एनडीए के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एनडीए के अन्य नेता जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

हंगामे के बाद विधानसभा के अंदर गर्म हुआ माहौल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश के गृह मंत्री का बिहार आना सामान्य बात है और वे देश व राज्य की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी संभालते हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधानसभा के अंदर माहौल काफी गर्म रहा और विपक्ष व सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है.

ये भी पढ़िए- बिहार के इस इलाके में जमीन कब्जा कर रहा बंगाल? सदन में उठा सवाल, सरकार ने कहा- 'ठोस साक्ष्य…'

Published at : 27 Feb 2026 08:40 PM (IST)
