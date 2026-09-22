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महाराष्ट्र MLC चुनाव: पांच सीटों पर इस दिन होगी वोटिंग, देखें शेड्यूल

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. 23 अक्टूहर को वोटिंग के बाद 27 अक्टूबर को काउंटिंग और रिजल्ट्स की घोषणा होगी. पांचों सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को पूरा हो रहा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, 23 अक्टूबर को मतदान होगा और अगले चार दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी. महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव के साथ बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी MLC इलेक्शन हैं. 

गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए ग्रेजुएट और टीचर निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है. मतदान की तारीख 23 अक्टूबर और मतगणना की तारीख 27 अक्टूबर होगी.

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यह भी पढ़ें: UP में 11 MLC सीटों पर चुनाव का ऐलान, 23 को मतदान, 27 अक्टूबर को काउंटिंग

महाराष्ट्र विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को पूरा हो रहा है, उनके नाम इस सूची में हैं-

चव्हाण सतीश भानुदासराव- औरंगाबाद डिवीजन ग्रेजुएट
अरुण गणपति लाड- पुणे डिवीजन ग्रेजुएट
अभिजीत गोविंदराव वंजारी- नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट
सरनाईक किरण रामराव- अमरावती संभाग टीचर्स
जयन्त दिनकर आसगावकर- पुणे संभाग टीचर्स

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की जरूरी तारीखें

निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया जाएगा. नामांकन की अंतिम तिथि मंगलवार, 6 अक्टूबर को होगी. इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. नाम वापसी के लिए चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर तक का समय दिया है. 

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा. इसके बाद वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी. चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 31 अक्टूबर से पहले संपन्न किया जाना है. 

यह भी पढ़ें: बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 22 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS
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