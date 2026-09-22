महाराष्ट्र MLC चुनाव: पांच सीटों पर इस दिन होगी वोटिंग, देखें शेड्यूल

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, 23 अक्टूबर को मतदान होगा और अगले चार दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी. महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव के साथ बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी MLC इलेक्शन हैं.

गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए ग्रेजुएट और टीचर निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है. मतदान की तारीख 23 अक्टूबर और मतगणना की तारीख 27 अक्टूबर होगी.

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The Election Commission announces Biennial Election to the Legislative Councils of Bihar, Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh from Graduates' and Teachers' Constituencies.



Date of polling: October 23, 2026

Date of counting of votes: October 27, 2026 pic.twitter.com/u8Sa8ycnZw — Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026

महाराष्ट्र विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को पूरा हो रहा है, उनके नाम इस सूची में हैं-

चव्हाण सतीश भानुदासराव- औरंगाबाद डिवीजन ग्रेजुएट

अरुण गणपति लाड- पुणे डिवीजन ग्रेजुएट

अभिजीत गोविंदराव वंजारी- नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट

सरनाईक किरण रामराव- अमरावती संभाग टीचर्स

जयन्त दिनकर आसगावकर- पुणे संभाग टीचर्स

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की जरूरी तारीखें

निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया जाएगा. नामांकन की अंतिम तिथि मंगलवार, 6 अक्टूबर को होगी. इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. नाम वापसी के लिए चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर तक का समय दिया है.

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा. इसके बाद वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी. चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 31 अक्टूबर से पहले संपन्न किया जाना है.

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