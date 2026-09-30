'धरती पर कोई ऐसा नहीं जो नीतीश कुमार को...,' सोनिया गांधी पर संजय झा का पलटवार

नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की टिप्पणी पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है. झा ने कहा कि धरती पर अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है, जो नीतीश कुमार को नियंत्रित कर सके. यह प्रतिक्रिया सोनिया गांधी की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के INDIA ब्लॉक से अलग होने को लेकर अपनी बात रखी थी.

संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा अपने दम पर और जनहित के मुद्दों को लेकर राजनीति करते रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस नेताओं के उन बयानों को निराधार बताया, जिनमें नीतीश कुमार के फैसलों को किसी दूसरे दल के प्रभाव से जोड़ने की बात कही जा रही है.

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कांग्रेस के बिना मोर्चे का किया दावा

जेडीयू नेता ने दावा किया कि INDIA ब्लॉक के शुरुआती दौर में गठबंधन में शामिल कई नेता कांग्रेस को साथ लिए बिना अलग मोर्चा बनाने के पक्ष में थे. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं ने ही नीतीश कुमार से कांग्रेस नेताओं के बिना बैठक बुलाने की अपील की थी. संजय झा ने कहा कि वह उस दौर में नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठकों के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं.

संयोजक बनने की इच्छा पर भी सफाई

संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की कभी INDIA ब्लॉक का संयोजक बनने की इच्छा नहीं थी. उनके मुताबिक, गठबंधन के कामकाज में कांग्रेस की भूमिका और रवैये को लेकर नीतीश कुमार को निराशा हुई, जिसके बाद उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया.

‘कांग्रेस को अपनी कमियां छिपाने के लिए बयानबाजी’

संजय झा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी की प्राथमिकता में पहले संगठन और उसके बाद अन्य मुद्दे आते हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जब यह महसूस किया कि गठबंधन की राजनीति में उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं, तो उन्होंने उससे अलग होने का फैसला किया. संजय झा ने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी राजनीतिक कमियों को छिपाने के लिए नीतीश कुमार को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं.

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