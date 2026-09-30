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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'चाकूबाजी हुई, हमें लगा जिंदा नहीं बचेंगे' फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या क्या हुआ?

'चाकूबाजी हुई, हमें लगा जिंदा नहीं बचेंगे' फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या क्या हुआ?

दुबई से तेल अवीव जा रहे Flydubai के विमान में हाईजैकिंग नहीं, बल्कि विमान के भीतर पायलट के बीच मारपीट की बात सामने आई है. यात्रियों ने दावा किया कि पायलटों ने आपस में चाकूबाजी की.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 30 Sep 2026 03:07 PM (IST)
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दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के इमरजेंसी सिग्नल ने दुनियाभर में हलचल मचा दी. कुछ समय के लिए विमान हाईजैक की आशंका पैदा हो गई थी. आनन-फानन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग की.

इस बीच 'द टाइम्स ऑफ इजराइल' की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट की सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई.

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फ्लाइट में मौजूद यात्रियों के मुताबिक, पायलटों के बीच चाकूबाजी और हाथापाई भी हुई. यात्रियों ने अफरा-तफरी का माहौल देखा.  जिसमें कॉकपिट में खून और अचानक प्लेन का नीचे की ओर गोता लगाना शामिल था. बताया जा रहा है कि इजराइली यात्रियों ने हमलावर को काबू करने में क्रू की मदद की.

कॉकपिट से बहता हुआ खून देखा..

एक यात्री ने इजराइली मीडिया को बताया कि कॉकपिट खुलने और अंदर खून दिखने से पहले यात्रियों ने चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं. एक महिला ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताया, "कॉकपिट खोला तो हमने खून देखा. किसी ने पायलट को पॉकेट-नाइफ से चाकू मारा था." उसने कहा, "ऐसे पल भी आए जब हमें लगा कि हम जिंदा नहीं बचेंगे."

फ्लाइट में मौजूद थे 180 यात्री

फ्लाइट FZ1073 में 180 यात्री सवार थे. विमान ने सऊदी अरब के ऊपर उड़ान भरते समय पहले 'स्क्वाक कोड 7700' (एक अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल) भेजा और फिर कुछ समय के लिए 'कोड 7500' भेजा, जो अपहरण या गैर-कानूनी दखल का संकेत देता है. इसी के बाद दुनियाभर में हलचल मच गई.

खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग कर हालातों का जायजा लिया. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ''हवाई यात्रा से जुड़ी घटना को लेकर चिंता के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस मामले पर बातचीत की है और वे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं. स्थिति नियंत्रण में है और इजराइली यात्रियों को सुरक्षित रूप से इजराइल वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.''

इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने चैनल 12 को बताया कि UAE से इजराइल जा रही फ़्लाईदुबई की फ़्लाइट, जिसकी सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, उसमें "एक बहुत बड़ी तबाही को टाल दिया गया." नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि को-पायलट की जांच की जा रही है, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उसने प्लेन को क्रैश करने के मकसद से उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 30 Sep 2026 03:07 PM (IST)
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