INDIA गठबंधन की बैठक पर संजय सरावगी का हमला, बोले- ‘ये स्वार्थ का गठबंधन’

INDIA ब्लॉक की बैठक को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन को बैठक करने की स्वतंत्रता है, लेकिन INDIA ब्लॉक ‘स्वार्थ का गठबंधन’ है और धीरे-धीरे इसमें भी टूट दिखाई दे रही है. बता दें INDIA ब्लॉक की बैठक आज 30 सितंबर को नई दिल्ली में चुनाव आयोग और SIR से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए हो रही है.

संजय सरावगी ने कहा कि DMK के बैठक में शामिल नहीं होने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी बैठक से दूर रहने से गठबंधन के भीतर मतभेद दिखाई देते हैं. हालांकि, अखिलेश यादव की अनुपस्थिति को लेकर उनकी पार्टी की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला दिया गया था और सपा की ओर से प्रतिनिधित्व किए जाने की बात कही गई थी.

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‘चुनाव हारने पर विपक्ष करता है प्रलाप’

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय या विपक्ष की हार के बाद ऐसी बैठकें होती हैं और इसके बाद चुनाव आयोग तथा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग के फैसले कांग्रेस के अनुरूप नहीं होते तो पार्टी आयोग और उसके पदाधिकारियों पर सवाल उठाती है.

SIR को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

सरावगी ने SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया.

‘संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करें’

सरावगी ने कर्नाटक और दक्षिण भारतीय राज्यों के चुनाव परिणामों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष चुनाव जीतता है, वहां चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाए जाते. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चुनाव आयोग को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी की मांग की. दूसरी ओर, INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल दलों ने SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं उठाई हैं तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर भी चर्चा की.

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