नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी को पद से हटाया, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी माने जाने वाले दीपक कुमार को सीएम के प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया है. बिहार सरकार ने दीपक कुमार के पद में बदलाव किया है. उन्हें प्रधान सचिव की जिम्मेदारी से हटाकर अब बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

1984 बैच के IAS अधिकारी रहे दीपक कुमार सीएम सम्राट के भी प्रधान सचिव थे, लेकिन अब उनसे वह पद ले लिया गया है. मार्च 2021 में दीपक कुमार रिटायर हुए. रिटायरमेंट के तुरंत बाद मार्च 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था. बता दें, दीपक कुमार बिहार के मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं. प्रशासनिक हलकों में उन्हें नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में गिना जाता रहा है.

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बिहार सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है कारण?

दीपक कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासमखास अधिकारियों में गिने जाते हैं. ऐसे में उनकी प्रधान सचिव पद से विदाई बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है. अब यह सवाल उठना लाजमी है कि CMO में जिम्मेदारियों के इस बदलाव का असर क्या होगा?

फिलहाल, सरकार की ओर से हुए इस प्रशासनिक फेरबदल का कोई कारण सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि दीपक कुमार के अनुभव को देखते हुए सरकार उन्हें आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है. इस पद पर उनके प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

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