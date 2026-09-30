देहरादूनः नौकर ने खाने में मिलाई बेहोशी की दवा, BJP पार्षद के घर की लाखों की चोरी

देहरादून में ऑनलाइन प्लेटफार्म से नौकर हायर करना भाजपा पार्षद के परिवार को महंगा पड़ा है. आरोप है मूल रूप से नेपाल के रहने वाले नौकर ने खाने में नशीला पदार्थ मिला कर पूरे परिवार को बेहोश कर दिया और फिर लाखों की नगदी और सोने के गहने लेकर फरार हो गया. चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस पीड़ित परिवार की तरफ से मिली शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी नौकर की तलाश कर रही है. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

जानकारी के अनुसार भाजपा पार्षद अमिता सिंह की बेटी मेघा जो दिल्ली रहती है. उसने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए नौकर को हायर किया था. नौकर ने पूरे 25 दिन घर का काम किया और अपनी बातों से परिवार का भरोसा जीत लिया. इसके बाद घर में उसकी आवाजाही सामान्य हो गई.

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खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर वारदात को दिया अंजाम

इसके बाद आरोपी नौकर ने मौका पाकर खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया. जिसके बाद खाना खाने के बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया और नौकर लाखों का सामान लेकर रफूचक्कर हो गया. घटना के बाद पार्षद अमिता सिंह की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा.

पुलिस आरोपी नौकर की कर रही तलाश

फिलहाल, शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी नौकर की तलाश शुरू कर दी है. वहीं घर से गायब हुई नगदी और गहनों की कुल कीमत का आंकलन किया जा रहा है. पुलिस उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आरोपी की जानकारी जुटा रही है, जिसके जरिए नौकर को काम पर रखा गया था.

वहीं, इस घटना को लेकर एसटी सिटी शेखर चंद्र सुयाल ने कहा है कि, इस मामले को लेकर परिजनों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी तलाश शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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