धरने पर बैठे थे BJP विधायक विनय बिहारी, अब CM सम्राट ने मान ली शर्त!

बीजेपी के विधायक विनय बिहारी बीते मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को धरना पर बैठे थे. उनकी मांग थी कि उनके क्षेत्र में बाढ़ का जायजा सीएम सम्राट चौधरी लें. मुख्यमंत्री ने विनय बिहारी की शर्त मानी और बुधवार (30 सितंबर, 2026) को वे पहुंचे.

सम्राट चौधरी ने पश्चिम चंपारण जिले के बगहा, बैरिया प्रखंड के बथना, योगापट्टी प्रखंड के मच्छरगांवा एवं नौतन प्रखंड के शिवराजपुर, बनकटवा तथा आस-पास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया. साथ ही छपरा जिले के मकेर प्रखंड अंतर्गत हैजलपुर पंचायत क्षेत्र में टूटे हुए तटबंध का भी ऐरियल सर्वे किया. पटना से पश्चिम चंपारण आने के क्रम में उन्होंने नदियों के जलस्तर एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण किया.

क्या बोले विनय बिहारी?

एबीपी न्यूज़ से बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने कहा कि धरना पर बैठने के बाद मुख्यमंत्री का फोन आया था. उसके बाद आज वो समय से आए. हम लोगों के साथ बैठक की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उन सबके खाते में 10 तारीख के पहले सात हजार रुपया चला जाएगा.

विनय बिहारी ने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि इस राशि को बढ़ाया जाए तो उन्होंने कहा कि यह तुरंत नहीं हो सकता है. शीघ्रता के साथ ये संभव नहीं है, लेकिन अभी दो-चार दिन में करना है इसलिए मैं चाहता हूं कि हर हाल में लोगों (बाढ़ पीड़ित) को उनके खाते में 9 तारीख तक पैसा चला जाए क्योंकि 10 से दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है…"

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बीजेपी विधायक के अनुसार, सीएम ने कहा कि उनके क्षेत्र में जितना कम्युनिटी किचन कहें, जितना प्लास्टिक कहें, जितना सूखा राशन कहें, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी. जो बांध डुमरी में टूटा है दो-चार दिन में ठीक करने का भी उन्होंने निर्देश दिया.

सवाल किया गया कि आपकी जो मांग थी उससे आप अब संतुष्ट हैं? इस पर लौरिया विधायक ने कहा कि संतुष्ट हैं. मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि आपदा की राशि दोगुनी की जाए तो इस पर भरोसा दिया है कि इस बात को ध्यान में रखा जाएगा. इस बार का जो बजट होगा उसमें प्रावधान लाया जाएगा कि पैसे को बढ़ाया जाए.

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