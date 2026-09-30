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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेतिया में CM के सामने भड़के बाढ़ पीड़ित, सांसद की गाड़ी पर फेंका गोबर

बेतिया में CM के सामने भड़के बाढ़ पीड़ित, सांसद की गाड़ी पर फेंका गोबर

बेतिया के बथना राहत शिविर में CM सम्राट चौधरी के सामने बाढ़ पीड़ितों ने सांसद-विधायक के खिलाफ नारेबाजी की. CM के जाने के बाद सांसद की गाड़ी पर गोबर फेंका गया.

Written By : कैलाश यादव |  Updated at : 30 Sep 2026 03:35 PM (IST)
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पश्चिम चंपारण में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दौरे के दौरान बाढ़ पीड़ितों का आक्रोश सामने आया. बैरिया प्रखंड के बथना स्थित बाढ़ राहत शिविर में सीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इसी दौरान कुछ लोगों ने स्थानीय सांसद और विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री कुछ देर बाद वहां से रवाना हो गए.

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया. इसके बाद वे पीएम श्री राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय बथना में बनाए गए राहत शिविर पहुंचे. यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली. पश्चिम चंपारण में गंडक के बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

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सांसद-विधायक के खिलाफ नारेबाजी

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही कुछ बाढ़ पीड़ितों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. लोगों ने राहत व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और सांसद-विधायक पर गंभीर आरोप लगाए. भीड़ के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई.

CM के जाने के बाद बढ़ा आक्रोश

मुख्यमंत्री के रवाना होने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. सांसद डॉ. संजय जायसवाल और नरकटियागंज विधायक को सुरक्षा कारणों से कुछ देर स्कूल परिसर में रुकना पड़ा. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सांसद को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया.

सांसद की गाड़ी पर फेंका गोबर

पुलिस सुरक्षा के बीच सांसद को वहां से निकालने की कोशिश की गई. इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने उनकी गाड़ी पर गोबर फेंक दिया और वाहन पर हाथ भी मारे. बाद में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सांसद को वहां से निकाला.

यह भी पढ़ें- खगड़िया में बड़ा हादसा, सरकारी स्कूल की सीढ़ी गिरी, एक बच्ची की मौत

Published at : 30 Sep 2026 03:34 PM (IST)
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