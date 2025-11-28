RJD ने कहा- घर खाली नहीं करेंगे, अब राबड़ी आवास को लेकर सम्राट चौधरी बोले- 'बपौती नहीं'

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से हाल ही में राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया था. नेता विरोधी दल के बदले में दूसरा आवास भी मिल गया है. हालांकि 10 सर्कुलर रोड को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि किसी भी सूरत में आवास खाली नहीं किया जाएगा. अब इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है.

सम्राट चौधरी ने कहा, "ये सरकार जनता चुनती है. जनता का घर है. किसी व्यक्ति का घर नहीं है. किसी की बपौती नहीं है. उनका नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, उन्हीं के बेटे (तेजस्वी यादव) गए थे. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने तय कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा. अधिकार भी नहीं है."

'ये लोग अराजकता वाले लोग हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं'

सम्राट चौधरी ने एक चैनल से बातचीत में यह बयान बीते गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को दिया. बीजेपी नेता ने कहा, "उनको (राबड़ी देवी) घर नेता विरोधी दल के तौर पर जो मिलना था मिल गया. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने बयान सुना, यही तो मैं जनता को कहता था… ये लोग अराजकता वाले लोग हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं. कैसे बोल सकते हैं कि नहीं छोड़ेंगे? आपको सरकार ने दिया था अब सरकार ने दूसरा दे दिया. सरकार का काम है… आप नेता विरोधी दल हैं आपको सम्मान देगा, लेकिन आप अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं कि खाली नहीं करेंगे. ये अधिकार किसने दिया?"

अगर नहीं खाली करते हैं तो? इस पर सम्राट चौधरी ने कहा, "हाईकोर्ट… सुप्रीम कोर्ट तय करता है किसको कहां रहना है. कोई हारने वाला व्यक्ति कैसे सरकारी घर में रह सकता है? खाली करेंगे कि नहीं ये कोर्ट तय करेगा. घर तो दे ही रहे हैं. उससे (10 सर्कुलर रोड स्थित आवास) बड़ा घर दे रहे हैं. छोटा घर कहां दे रहे हैं?"

