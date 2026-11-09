बक्सर में युवक का सिर पत्थरों से कुचला, एक पैर गायब, मचा बवाल

बक्सर में बीते रविवार (8 नवंबर 2026) की रात एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सोमवार (9 नवंबर) सुबह शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान बसदेवा थाना क्षेत्र के बसदेवा गांव निवासी राजेश कुशवाहा के रूप में हुई है.

हत्या की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे.

राजेश कुशवाहा की हत्या बेहद विभत्स तरीके से की गई है. उनका सिर पत्थरों से कुचला हुआ था. शव का एक पैर भी गायब बताया जा रहा है. शव की हालत देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. हालांकि, हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है.

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मौके पर पहुंचे डीएसपी और पुलिस अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही डुमरांव डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची. डॉग स्क्वायड की टीम को भी बुलाया गया है, ताकि घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सकें.

पूर्व विधायक ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

डुमरांव के पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि राजेश परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे. उनकी दो बेटियां हैं. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की. पूर्व विधायक के मुताबिक, पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

सड़क जाम कर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

हत्या से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. वे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया. फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है. जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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