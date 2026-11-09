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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'देश की तरक्की रोकने वाले ही दिमागी नक्सल', पटना में बोले धर्मेंद्र प्रधान

'देश की तरक्की रोकने वाले ही दिमागी नक्सल', पटना में बोले धर्मेंद्र प्रधान

पटना पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान ने दिमागी नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि देश की तरक्की रोकने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 09 Nov 2026 12:27 PM (IST)
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पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार (9 नवंबर 2026) को पटना पहुंचे. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की. उन्होंने कहा कि दीपावली पूरे देश में खुशियों के साथ मनाई गई. अब बिहार के महत्वपूर्ण पर्व छठ की तैयारी हो रही है. छठ भी धूमधाम से मनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने नक्सल प्रभावित बस्तर में जवानों के साथ दीपावली मनाकर एक अच्छा संदेश दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सलियों को समाप्त करने वाले बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि देश में अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों से लड़ने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना होगा. देश की तरक्की रोकने की सोच रखने वाले ही दिमागी नक्सल हैं. ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से रोकना जरूरी है.

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लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों पर निशाना

धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से कहा कि देश तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. ऐसे में जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ काम करते हैं, उनके विरोध में सभी को एक साथ आना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन किया. कहा कि देश की एकता और विकास के लिए ऐसी सोच के खिलाफ एकजुटता जरूरी है.

बस्तर में जवानों के साथ मनाई दीपावली

धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के बस्तर दौरे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई. इससे देश को एकजुटता का संदेश मिला है. प्रधानमंत्री देश के हर हिस्से और हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं.

21 नवंबर को बिहार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को बिहार दौरे को लेकर भी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का एक साल पूरा हो रहा है. उनकी कामना है कि बिहार और आगे तरक्की करे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार और पूरा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद एबीपी न्यूज़ में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. बिहार की राजधानी पटना में होने राजनीतिक गतिविधियों के साथ अन्य हलचलों पर लगातार नजरें रखते हैं. आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में पॉलिटिकल कैंपेनिंग टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की.

2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़े. आर्यन आनंद ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा से BMC और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है.

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Published at : 09 Nov 2026 12:24 PM (IST)
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