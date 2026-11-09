बिहार के भोजपुर में दिवाली की रात 7 लोगों को रौंदा, 2 भाइयों की मौत

बिहार के भोजपुर में दीपावली (रविवार) की रात छठ का गाना बजाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया. आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार शख्स ने तेज रफ्तार में 7 लोगों को कुचल दिया. इस घटना में दो सगे भाइयों की मौत हो गई. अन्य लोग घायल हो गए. तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव की है. बताया जा रहा है कि गांव के सूर्य मंदिर पर छठ का गाना बज रहा था. इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति वहां पहुंचा. उसने गाना बंद करने को कहा. इस बात को लेकर मुन्ना यादव और स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति के बीच कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई. आरोप है कि उसने दोबारा गाना बजाने पर धमकी भी दी.

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फोन कर परिवार के लोगों को बुलाया

मृतकों की पहचान कमलेश यादव (45 साल) और उनके भाई दिनेश यादव (55 साल) के रूप में की गई है. कमलेश के बेटे रोहित के मुताबिक, विवाद के बाद मुन्ना यादव ने फोन करके परिवार के लोगों को बुलाया. इस बीच स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति वहां से चला गया. कुछ देर बाद परिवार और गांव के लोग इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी आरोपी दोबारा स्कॉर्पियो लेकर पहुंचा.

तेज रफ्तार में लोगों को कुचला, 50 मीटर तक घसीटा

आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार ने तेज रफ्तार में वहां मौजूद लोगों को रौंद दिया. टक्कर के बाद कई लोगों को करीब 50 मीटर तक गाड़ी से घसीटने की बात सामने आई है. हादसे में कमलेश यादव और उनके भाई दिनेश की मौत हो गई. कई लोगों को हाथ-पैर और सीने में चोट आई.

तीन घायलों की हालत गंभीर, गांव में तनाव

घटना में घायल लोगों को ग्रामीणों की मदद से आरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में कृष्णा कुमार (13 साल) और रितु कुमार (15 साल) समेत अन्य लोग शामिल हैं.

सात बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

कमलेश यादव के परिवार में पत्नी आशा देवी, तीन बेटे शियोग, रोहित और प्रिंस तथा चार बेटियां निशा, मनीषा, प्रिय और रागिनी हैं. दो भाइयों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

बिहिया थानाध्यक्ष विपिन बिहारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में दुर्घटना का मामला सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के पीछे गाना बजाने को लेकर हुए विवाद और जानबूझकर गाड़ी से कुचलने के आरोपों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी फरार है.

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