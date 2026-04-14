सम्राट चौधरी कब और कहां लेंगे बिहार के CM पद की शपथ? कौन-कौन रहेगा? जानें

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) होंगे. मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया और इसके बाद फिर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में भी वे नेता चुने गए. अब बिहार के नए सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है.

खबर है कि कल (15 अप्रैल) राज्यपाल निवास यानी लोक भवन में सुबह 11:00 बजे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसकी तैयारी लोक भवन में की जा रही है. मंगलवार शाम से ही लोक भवन में वीआईपी कुर्सियां और अन्य सामान को पहुंचया जाने लगा.

जेडीयू से दो नेता लेंगे शपथ

अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे तो वहीं दूसरी ओर उनके अलावा जेडीयू से दो नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव भी शपथ लेंगे. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है. अन्य जो भी मंत्री होंगे वे बाद में शपथ लेंगे.

शपथ ग्रहण समारोह में सभी 243 विधायकों के अलावा कई अन्य वीआईपी भी रहेंगे. सबके लिए पास निर्गत किया गया है. मीडियाकर्मियों के लिए भी पास है. यह समारोह बीजेपी के लिए काफी खास है क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. इस मौके पर बिहार बीजेपी के भी सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे.

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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन, पर्यवेक्षक के रूप में बिहार आए शिवराज सिंह चौहान, संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे. शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले अन्य नेताओं की बात करें तो संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, शाहनवाज हुसैन, ऋतुराज सिन्हा जैसे बड़े नेताओं का भी नाम है.

अभी तक अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना नहीं है. वहीं नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के भी बड़े नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे. लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी आदि नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे.

कहां देख सकेंगे शपथ ग्रहण का लाइव?

बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आप एबीपी न्यूज़ के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं. एबीपी न्यूज़ के एक्स हैंडल और यूट्यूब पर भी इसका लाइव होगा.

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