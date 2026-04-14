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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'

CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'

Nitish Kumar Resigns: नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है. इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 Apr 2026 03:43 PM (IST)
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नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते कहा, "आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी. तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं."

नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है. हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो. महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

नीतीश ने आगे कहा, "इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है. अगले पांच वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है. इससे और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा. बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है." इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

यह भी पढ़ें- PHOTOS: नीतीश कुमार 'सबके' हैं! PM मोदी से लेकर ममता बनर्जी और लालू तक, देखिए तस्वीरें

नीतीश कुमार ने कहा, "बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा."

उन्होंने अंत में कहा, "हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है. इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है. हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया."

आगे भी बहुत अच्छा काम होगा: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने कहा कि अब नई सरकार यहां का काम देखेगी. नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा. आगे भी बहुत अच्छा काम होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा. सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं.

यह भी पढ़ें- 'जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह…', नए CM पर JDU नेता संजय झा की प्रतिक्रिया

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Apr 2026 03:31 PM (IST)
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