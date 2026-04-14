CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'

नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते कहा, "आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी. तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं."

नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है. हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो. महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

नीतीश ने आगे कहा, "इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है. अगले पांच वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है. इससे और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा. बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है." इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

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नीतीश कुमार ने कहा, "बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा."

उन्होंने अंत में कहा, "हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है. इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है. हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया."

आगे भी बहुत अच्छा काम होगा: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने कहा कि अब नई सरकार यहां का काम देखेगी. नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा. आगे भी बहुत अच्छा काम होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा. सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं.

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