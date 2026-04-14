बिहार: अंतिम कैबिनेट की बैठक के बाद रो पड़े अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के सामने जोड़ लिए हाथ

मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई. इसमें नीतीश कुमार सहित मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए. यह पल भावुक भरा रहा. नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल को भंग किया तो इस मौके पर सदस्यों के चेहरे पर उदासी दिखी. मंत्री अशोक चौधरी तो भावुक हो उठे. उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे.

मुंह पर चुप्पी… आंखें लाल

कैबिनेट की बैठक के बाद जब पोर्टिको में जब नीतीश कुमार सबका अभिवादन कर रहे थे तो अशोक चौधरी ने भी हाथ जोड़ा. उनकी आंखें लाल थीं. अशोक चौधरी ने कुछ बोला नहीं लेकिन उनके आंखें काफी कुछ कह रही थीं. साफ दिख रहा था कि नीतीश कुमार के जाने से वे कितने दुखी हैं.

अशोक चौधरी इससे पहले भी भावुक हुए थे जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए निर्वाचित हुए थे. उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दिया था. उस दौरान भी अशोक चौधरी की आंखों से आंसू छलड़ पड़े थे. रोते-रोते उन्होंने नीतीश कुमार के कामों को गिनाया था. तारीफ की थी. अब एक बार फिर जब कैबिनेट की बैठक हुई तो वे फिर से उदास दिखे. बता दें कि अशोक चौधरी की गिनती नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में होती है.

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आज हम लोगों के लिए दुख की घड़ी: जमा खान

अशोक चौधरी के अलावा अन्य नेता-मंत्री भी भावुक नजर आए. नीतीश कुमार के इस्तीफे पर मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबको अपना परिवार समझा. किसी को बेटा समझा तो किसी को भाई समझा. आज हम लोगों के लिए दुख की घड़ी है. कैबिनेट की बैठक में उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया. कहा कि वो जब तक बिहार में रहेंगे तब तक मदद करते रहेंगे.

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