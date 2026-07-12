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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनालंदा में घर में घुसकर छोटी यादव की गोली मारकर हत्या, चार महीने पहले जमानत पर आया था बाहर

नालंदा में घर में घुसकर छोटी यादव की गोली मारकर हत्या, चार महीने पहले जमानत पर आया था बाहर

Nalanda News n Hindi: नालंदा में बदमाशों ने घर में घुसकर छोटी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. 4 महीने पहले वह जेल से बाहर आया था. पुलिस पुरानी रंजिश और चुनावी विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

Written By : अमृतेश कुमार, नालंदा |  Updated at : 12 Jul 2026 11:48 AM (IST)
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बिहार के नालंदा जिले में अपराधियों ने रविवार तड़के एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए घर में घुसकर 45 वर्षीय छोटी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना छबिलापुर थाना क्षेत्र के केशरी बिगहा गांव की है, जहां रात करीब एक बजे चार से पांच हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हुए और सो रहे छोटी यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. सिर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक के बेटे के अनुसार, वह भी घर में मौजूद था. इसी दौरान बदमाश अचानक घर में घुस आए और बिना किसी बातचीत के छोटी यादव पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

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चार महीने पहले जेल से जमानत पर आया था

पुलिस के अनुसार, छोटी यादव करीब चार साल पहले हुए मन्नी यादव हत्याकांड का आरोपी था और लगभग चार महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. ऐसे में पुलिस इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश से जोड़कर भी जांच कर रही है. परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं, गांव में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से विवाद होने की बात भी सामने आई है.

एफएसएल टीम जुटा रही साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही छबिलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बिहारशरीफ भेज दिया गया. घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. 

राजगीर के डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस पुरानी दुश्मनी, चुनावी विवाद और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

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Published at : 12 Jul 2026 11:48 AM (IST)
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