'लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे भाग गए', BJP उम्मीदवार के नाम वापसी पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज

बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं. बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार के नाम वापस लेने पर उन्होंने निशाना साधा है. बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार के बदले जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह तो बीजेपी के लोग बताएंगे. हम लोग यह देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए. लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे भाग गए.

उन्होंने नए उम्मीदवार को लेकर कहा, "अब दूसरे वाले आए हैं देखिए कितने दिन और कितनी देर टिकते हैं. प्रशांत किशोर ने कहा, "यह लोकतंत्र की ताकत है और बांकीपुर की जनता ने दिखाया भी है और वे खुद से अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे ही लोग जाति-धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता को छोड़कर खड़े हुए हैं तो बीजेपी जैसे दल का नेता यहां से भाग खड़ा हुआ है."

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'जो कल कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा...'

उन्होंने आगे कहा, "उस क्षेत्र से भागा जिसको कल तक बीजेपी का किला बताया जा रहा था. जिसके बारे में बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे. आज वहां उनके प्रत्याशी उनको नहीं मिल पा रहे हैं. उम्मीदवार भाग रहे हैं." उन्होंने कहा, "ये प्रशांत किशोर या जनसुराज की ताकत नहीं है क्योंकि हम लोगों का यहां कोई संगठन नहीं है."

पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर

बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने कहा, "मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं. हम लोग कोई विधायक, मंत्री और सांसद नहीं हैं, लेकिन यहां की जनता खड़ी हो गई है और नवंबर 2025 में जो बिहार के लोगों के साथ ठगी हुई है. जो बदलाव का नारा दिया गया था और जीतने के बाद कोई काम नहीं किया. काम तो छोड़िए बल्कि लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं. लोगों के राशन कार्ड से नाम काटे गए."

वहीं उन्होंने आगे कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जो बच्चे पढ़ रहे थे उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है. लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी है कि सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं. बरसात शुरू होते ही नाली-गली की सफाई नहीं हुई है. उन्होंने आगे कहा, "लोग इस बार उसका हिसाब करना चाहते हैं. उसका जवाब देना चाहते हैं और वह दिखाई दे रहा है. यही भय बीजेपी को डरा रहा है."

बीजेपी ने बदला अपना प्रत्याशी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी में बदलाव करते हुए युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया. इससे पहले घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस ले लिया.

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