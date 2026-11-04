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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी, CM ने बिहार में अपराध पर अब क्या कहा?

नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी, CM ने बिहार में अपराध पर अब क्या कहा?

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार से संगठित अपराध को मुक्त किया है. इससे पहले दिल्ली में सीएम ने कहा था कि बिहार में अपराध है लेकिन क्राइम नहीं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Nov 2026 01:43 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार (04 नवंबर) को नीतीश कुमार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई देने आया था. हम लोगों ने बिहार में गाद नीति का निर्माण किया है. नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बार-बार उठाने का काम किया था. उनको बधाई दी कि आपके जो काम थे, सपने थे, उसको पूरा किया जा रहा है.

सीएम ने कहा, "राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर दिल्ली के पथ परिवहन विभाग के द्वारा हम लोगों के साथ समझौता किया गया... गाद निकालने का काम पथ परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा. बधाई देता हूं कि नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है… व्यवस्था दी है… बिहार से संगठित अपराध को मुक्त किया है." 

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बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध को लेकर दिए अपने कल (मंगलवार) के बयान में एक तरह से आज बदलाव किया है. आज उन्होंने अपराध को संगठित अपराध बताया लेकिन इससे पहले दिल्ली में उन्होंने यह कहा था कि बिहार में अपराध का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. अपराध नहीं है. क्राइम है.

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बिहार को बताया विकसित राज्य

आज (बुधवार) पटना में मीडिया से बातचीत में सीएम सम्राट ने बिहार को विकसित राज्य बताया. कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन को लगातार हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और नीतीश कुमार के सहयोग से एक राज्य जो विकसित हो सकता है उसे आगे बढ़ा रहे हैं.

दिल्ली प्रवास के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, "हम लोगों ने कई मंत्रियों से मुलाकात की है… रेल मंत्री से मुलाकात की कि छठ-दिवाली पर जो लोग बिहार आते हैं उनको सुविधा मिले. पिछली बार भी 10 हजार से अधिक ट्रेन चलाई गई थी. इस बार भी आग्रह किया है कि संख्या और बढ़ाई जाए.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Nov 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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