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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी बोले- 'INDIA गठबंधन अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है'

CM योगी बोले- 'INDIA गठबंधन अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है'

सीएम योगी ने कहा कि कुछ ताकतें विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में रोड़ा बनने का काम कर रही हैं. ऐसे बैरियर को हटाने के लिए बीजेपी जनता के बीच पदयात्रा लेकर आई है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 04 Nov 2026 01:22 PM (IST)
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गोरखपुर में आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का शुभारंभ हुआ. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गोरखपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला गोरखपुर दौरा है. इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद समेत कई नेता मौजूद रहे.

इस पदयात्रा के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल किसी राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक प्रयास है. भारत का लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, देश उतनी ही तेजी से विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा.

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सीएम योगी ने कहा कि कुछ ताकतें विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में रोड़ा बनने का काम कर रही हैं. ऐसे बैरियर को हटाने के लिए बीजेपी जनता के बीच पदयात्रा लेकर आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस और उसका INDIA गठबंधन अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है और खुद लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है.

चुनाव में हार पर EVM को दोष देती है कांग्रेस

मुख्यमंत्री ने विपक्ष की चुनावी राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस और उसके सहयोगी चुनाव जीतते हैं तो उसे अपनी मेहनत और पुरुषार्थ बताते हैं, लेकिन जब जनता उन्हें नकार देती है तो EVM पर दोषारोपण करने लगते हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष की यह प्रवृत्ति सबके सामने है.

SIR पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन को घेरा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सीएम योगी ने कहा कि देश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है. 1952, 1962 और 2003 समेत अलग-अलग समय पर यह प्रक्रिया पूरी की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता था, तब इसका समर्थन किया जाता था, लेकिन आज चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने पर विपक्ष हंगामा कर रहा है.

सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों के साथ-साथ जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन अराजकता का माहौल बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और उनके सहयोगियों को इस मुद्दे पर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

सीएम योगी ने कहा कि जब कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराता है तो वह गरीब और वंचित व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है. इसलिए मतदाता सूची से ऐसे नामों को हटाना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य भारत और संविधान को कटघरे में खड़ा करना है. योगी ने कहा कि जिन संवैधानिक संस्थाओं के आधार पर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है, उन्हें कमजोर करने की किसी भी साजिश को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 04 Nov 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
BJP Yogi Adityanath UP News Gorakhpur News
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