ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?

मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बाद बराक ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता बांटने वाली नहीं, एकजुट करने वाली राजनीति चाहती है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Nov 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका लगा है. इस बार उनकी पार्टी को कई बड़ी जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है. इस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक्स पर ट्वीट कर ट्रंप को निशाने पर लिया है. उन्होंने लिखा कि अमेरिकी जनता ने एक साफ मैसेज दिया है. वे ऐसी राजनीति चाहते हैं, जो लोगों को बांटने के बजाय उन्हें एक साथ लाए. वे ऐसा नेता चाहते हैं, जो उनके सामने आने वाली चुनौतियों का ठोस समाधान दे सकें.

ओबामा ने आगे लिखा कि ये नतीजे इसलिए संभव हो पाए क्योंकि देश के हर हिस्से से बेहतरीन उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे. यहां तक कि उन इलाकों से भी जहां जीत की उम्मीद बहुत कम मानी जाती थी. वे अलग-अलग बैकग्राउंड से आए थे. उनके राजनीतिक विचार भी अलग-अलग थे. वे कुछ मूल्यों, जनसेवा में विश्वास और अपने राज्यों के लोगों को सबसे ऊपर रखने की प्रतिबद्धता से एकजुट थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
विश्व
ट्रंप को एक और झटका, उनके खिलाफ बोलने वालीं इल्हान उमर ने जीता चुनाव
ट्रंप को एक और झटका, उनके खिलाफ बोलने वालीं इल्हान उमर ने जीता चुनाव
विश्व
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
विश्व
US Midterm Elections Result: हार के बावजूद कहीं नहीं जाएंगे ट्रंप, क्या है VETO वाली लाल टोपी का संकेत
हार के बावजूद कहीं नहीं जाएंगे ट्रंप, क्या है VETO वाली लाल टोपी का संकेत?

ओबामा ने लोगों को कहा धन्यवाद

ओबामा ने उन हजारों चुनाव अधिकारियों और दोनों पार्टियों के समर्थकों को भी आभार जताया है, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने में मदद की थी. उन्होंने कहा कि लोगों ने हमारे लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक को बखूबी निभाया. हालांकि ट्रंप प्रशासन का कार्यकाल अभी दो साल और बाकी है, लेकिन अब हमारा काम है कि हमें कमर कस लेना चाहिए. जहां भी हमारे पास अधिकार है वहां बदलाव लाएं और नुकसान को और बढ़ने से रोकें. इसकी मदद से भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी जा सके. बराक ओबामा के अलावा पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया. उन्होंने एक सभा के दौरान लोगों के सामने ट्रंप के लिए हालेलुयाह शब्द का इस्तेमाल कर मजाक बनाया.

 

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 04 Nov 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Barack Obama Donald Trump US Midterm Elections DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
विश्व
ट्रंप को एक और झटका, उनके खिलाफ बोलने वालीं इल्हान उमर ने जीता चुनाव
ट्रंप को एक और झटका, उनके खिलाफ बोलने वालीं इल्हान उमर ने जीता चुनाव
विश्व
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
विश्व
US Midterm Elections Result: हार के बावजूद कहीं नहीं जाएंगे ट्रंप, क्या है VETO वाली लाल टोपी का संकेत
हार के बावजूद कहीं नहीं जाएंगे ट्रंप, क्या है VETO वाली लाल टोपी का संकेत?
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
बिहार
असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'
असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'
विश्व
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
क्रिकेट
अंशुल कंबोज ने फेंका पिछले 21 साल का सबसे बढ़िया स्पेल, रच दिया इतिहास
अंशुल कंबोज ने फेंका पिछले 21 साल का सबसे बढ़िया स्पेल, रच दिया इतिहास
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM बनने के लिए टोना-टोटका कर रहे अखिलेश? केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप
CM बनने के लिए टोना-टोटका कर रहे अखिलेश? केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप
जनरल नॉलेज
Midterm Election Voting: बैलेट पेपर या EVM... अमेरिका में कैसे हो रहा मतदान, भारत से कितना अलग प्रोसेस?
बैलेट पेपर या EVM... अमेरिका में कैसे हो रहा मतदान, भारत से कितना अलग प्रोसेस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget