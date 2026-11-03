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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट बोले- बिहार में अपराध हो सकता है क्राइम नहीं, तेजस्वी ने बताया 'नमूना'

CM सम्राट बोले- बिहार में अपराध हो सकता है क्राइम नहीं, तेजस्वी ने बताया 'नमूना'

बिहार में अपराध को लेकर सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान दिया को उनका वीडियो अब वायरल हो रहा है. तेजस्वी यादव ने भी वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 03 Nov 2026 04:36 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं. मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को दिल्ली के ताज होटल में बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच MoU पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है. राज्य में क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं.

यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री को 'नमूना' कह दिया है.

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सम्राट चौधरी दिल्ली में बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इसी दौरान कानून-व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "बिहार में क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं." उन्होंने दावा किया कि राज्य में अपराध का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई यूजर्स उनके शब्दों और दावे को लेकर सवाल उठा रहे हैं. विपक्षी नेताओं ने भी इसे बिहार की कानून-व्यवस्था से जोड़कर सरकार पर हमला बोला है. सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर कर कसा तंज

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, "बिहार में 'क्राइम' हो सकता है, 'अपराध’ नहीं." उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुना गया मुख्यमंत्री बताया. वहीं नमूना तक कह दिया. तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी पर सात हत्याओं के मामले हैं.

प्रधानमंत्री मोदी पर भी उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में मंच पर मौजूद अधिकारियों को लेकर भी सवाल किया. उन्होंने पूछा कि IAS और IPS अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ काम करके खुद को सम्मानित समझते हैं या अपमानित? इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. अंत में सवाल पूछा- क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने इस आदमी के हाथों बिहार को बर्बाद कराने की सुपारी ले रखी है?

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 03 Nov 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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